Lokalpolitiker und Gemeinde-Mitarbeiter sind häufiger Zielscheibe verbaler Angriffe. Ihr Befund: Der Ton ist rauer geworden. Die neue Lust am Wehtun bricht sich in bösen Briefen Bahn, in seitenlangen Begründungen oder ganz kurz schon im Anschreiben: „An den Bürgermeister und Speichellecker...“