Michendorf

Nach Auszählung von fünf der 16 Stimmbezirke liegt bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Michendorf Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) mit 69,6 Prozent der Stimmen vor Martin Kaspar ( SPD), der momentan auf einen Wähleranteil von 30,4 Prozent kommt.

Schon früh hatte sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor acht Jahren abgezeichnet, was auch daran liegt, dass die Abstimmung anders als 2011 mit der Landtagswahl gekoppelt ist. Nach Angaben von Wahlleiterin Bettina Krämer lag die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Michendorf bereits 14 Uhr bei fast 44 Prozent. In einem Wahllokal in Wilhelmshorst hatten sogar schon 53,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zum Vergleich: Vor acht Jahren lag die Wahlbeteiligung beim ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl bei knapp unter 50 Prozent. Zur Stichwahl lag sie bei 40,1 Prozent. Zur Erinnerung: Die Stichwahl gewann im Jahr 2011 Reinhard Mirbach ( CDU) mit einem Wähleranteil von 60,1 Prozent gegen Christian Maaß ( SPD), der auf 39,9 Prozent der Stimmen kam.

Mit abschließenden Ergebnissen der Bürgermeisterwahl wird heute erst am späteren Abend gerechnet, weil zuerst die Landtagswahl ausgezählt wird. Von ihrem Wahlrecht hatten in der Gemeinde Michendorf bereits 2307 Bürger vorab per Briefwahl Gebrauch gemacht, das sind 25 Prozent der Wahlberechtigten. Am Wahltag sind 143 Wahlhelfer in den 16 Wahllokalen der Kommune im Einsatz.

Die beiden Kandidaten fürs höchste Amt in der Gemeinde lagen inhaltlich bei den wichtigsten Themen sehr nahe beieinander. Beide wollen in Zukunft auf ein moderates Wachstum setzen, mit dem die Gemeinde bei der Entwicklung der Infrastruktur – zum Beispiel bei der Schaffung von Kita- und Schulplätzen – Schritt halten kann. Das Duell führten Claudia Nowka und Martin Kaspar äußerst fair und sachlich. Sie haben dem Wähler ein Angebot unterbreitet, ohne den Kontrahenten mies zu machen. Nowka und Kaspar kündigten bereits im Vorfeld an, auf Zusammenarbeit zu setzen, egal wer die Wahl gewinnen sollte.

Amtsinhaber Reinhard Mirbach ( CDU) war nicht mehr angetreten. Der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin übernehmen die Amtsgeschäfte erst im Dezember 2019. Die Amtszeit von Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU) endet offiziell am 16. Dezember 2019. Seine Partei, die CDU, hatte im Juni für einen Paukenschlag gesorgt und überraschend verkündet, Reinhard Mirbach nicht für die Bürgermeisterwahl zu nominieren und auch mit keinem anderen Kandidaten anzutreten.

Von Jens Steglich