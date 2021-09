Bundestagswahl in Michendorf - SPD gewinnt in Michendorf fast überall – CDU nur noch in Wildenbruch vorn

In der Gemeinde Michendorf, die mit einer hohen Wahlbeteiligung glänzt, ist die SPD in fast allen Wahlbezirken stärkste Kraft. Auf der Wählerkarte gibt es nur noch einen schwarzen Fleck mit der CDU auf Platz eins.