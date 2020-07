Michendorf

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der A 10 zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Ferch in Richtung Magdeburg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Fernbus auf einen VW auf. Dieser wurde dadurch auf einen vorausfahrenden Audi geschoben. Der Audi stieß an einen Seat, und der Seat fuhr auf einen Volvo auf. Zum Unfallzeitpunkt herrschte in dem Baustellenbereich nur zähflüssiger Verkehr.

Drei Personen verletzt

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Die 30-jährige Fahrerin des VW wurde zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Fahrer des Seat und die 50-jährige Beifahrerin des Volvo wurden leicht verletzt. Sie konnten ambulant vor Ort behandelt werden.

Anzeige

Der Golf war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro. Zur Aufnahme des Unfalls und zur Bergung des Unfallautos musste die Autobahn in diesem Abschnitt teilweise gesperrt werden. Dadurch entstand ein erheblicher Stau in Richtung Magdeburg, der sich erst nach der Freigabe der Fahrtrichtung gegen 13 Uhr allmählich wieder auflöste.

Weitere MAZ+ Artikel

Fahrer lässt Fahrgäste über Autobahn laufen

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des Busses wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, hatte der Busfahrer seine Fahrgäste nach dem Unfall in einen anderen Bus umsteigen lassen. Dazu mussten die 16 Fahrgäste über mehrere Fahrstreifen zum anderen Bus laufen, während der Verkehr noch lief. Glücklicherweise ist dabei nichts passiert. Die Kripo ermittelt, ob sich unter diesen Fahrgästen möglicherweise verletzte Personen befanden.

Von MAZ-online