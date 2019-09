Michendorf

Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) hat die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Michendorf klar gewonnen. Nach Auszählung aller 16 Wahlbezirke kam sie auf einen Stimmenanteil von 70,5 Prozent (5457 Stimmen). Gegenkandidat Martin Kaspar ( SPD) gaben 29,5 Prozent der Wähler (2285) ihre Stimme. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,1 Prozent und damit deutlich höher als zur Bürgermeisterwahl vor acht Jahren (erster Wahlgang 49 Prozent, Stichwahl 2011: 40,1 Prozent), was auch daran liegt, dass die Abstimmung anders als 2011 dieses Jahr mit der Landtagswahl gekoppelt war.

„Ich bin überwältigt. Ich hatte eigentlich mit einem knappen Ergebnis gerechnet. Besonders freut mich, dass ich in allen Wahlbezirken klar gewonnen habe und nicht nur im Ortsteil Michendorf, wo ich wohne“, sagte die Wahlsiegerin. Sie hoffe, dass diese breite Unterstützung erhalten bleibe. Was hat den Ausschlag für den Sieg gegeben? „Ich denke, den Ausschlag gab, dass ich ohne Parteibindung angetreten bin. Als Bündnis für Michendorf haben wir auch schon gezeigt, dass wir aus der Mitte heraus etwas bewirken können“, sagte Nowka am Wahlabend. Im Wahlkampf habe sie zuallererst informieren, sich aber nicht aufdrängen wollen. „Ich wollte so sein, wie ich bin“, so die künftige Bürgermeisterin. Sie freue sich auch, „dass es kein Wahlkampf war, wo wir uns gegenseitig angegriffen haben“.

Die beiden Kandidaten fürs höchste Amt in der Gemeinde lagen inhaltlich bei den wichtigsten Themen sehr nahe beieinander. Beide wollen in Zukunft auf ein moderates Wachstum setzen, mit dem die Gemeinde bei der Entwicklung der Infrastruktur – etwa bei der Schaffung von Kita- und Schulplätzen – auch Schritt halten kann. Das Duell führten sie äußerst fair und sachlich. Sie haben dem Wähler ein Angebot unterbreitet, ohne den Kontrahenten mies zu machen. Nowka und Kaspar hatten bereits im Vorfeld angekündigt, auf Zusammenarbeit setzen zu wollen, egal wie die Wahl ausgehen sollte.

Zeigt sich als fairer Wahlverlierer: Martin Kaspar (SPD) am Wahlabend mit seiner Frau. Quelle: Varvara Smirnova

Wahlverlierer Martin Kaspar telefonierte noch am Wahlabend mit Claudia Nowka. „Ich habe ihr gratuliert und ihr ein glückliches Händchen für die Gemeinde gewünscht“, sagte Kaspar der MAZ. Für eine Analyse, woran es gelegen hat, sei es noch zu früh. Er zeigte sich als fairer Verlierer. „Ich freue mich darauf, dass wir eine gute Zusammenarbeit umsetzen können und werden“, sagte Kaspar.

Die neue Bürgermeisterin übernimmt die Amtsgeschäfte erst im Dezember 2019. Die Amtszeit von Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU) endet offiziell am 16. Dezember 2019. Der Amtsinhaber war zur Bürgermeisterwahl nicht mehr angetreten. Die CDU hatte im Juni für einen Paukenschlag gesorgt und überraschend verkündet, Reinhard Mirbach nicht für die Bürgermeisterwahl zu nominieren und auch mit keinem anderen Kandidaten anzutreten.

Von Jens Steglich