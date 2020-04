Langerwischer kann sich nicht mehr von seiner sterbenskranken Frau verabschieden

Langerwisch

Das letzte Bild, das Lothar Brunck von seiner Frau sieht, ist eins aus der Ferne. Die Tochter schickt es ihm per Handy. Die Aufnahmen kommen aus einem Hospiz in Berlin-Wannsee. Seine Frau wohnt jetzt dort: Sie hat Lungenkrebs und wird sterben.

Auf den Handy-Bildern „hat sie gelächelt und mit den Fingern gewunken“, erzählt er. Doch der Langerwischer, der aus der Pfalz stammt, sieht auch: „Ihr geht es nicht gut.“ Später erzählt ihm seine Tochter am Telefon: „Mutti geht es heute schlechter.“ Eine Schwester im Hospiz soll auch gesagt haben: Sie wird nicht mehr lange leben. Lothar Brunck will deshalb unbedingt noch am selben Tag zu seiner Frau, aber er darf nicht. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gelten auch in dem Hospiz andere Regeln. Pro Tag darf nur ein naher Angehöriger zu Besuch kommen. Seine Tochter war an dem Tag schon da.

Bevor er losfahren kann, bekommt er die Nachricht: Sie ist gestorben

„Eine Schwester im Hospiz wollte nachfragen, ob ich nicht doch kurz hinkommen darf. Sie haben es abgelehnt“, sagt er. Lothar Brunck nimmt sich vor, gleich am nächsten Morgen zu seiner Frau zu fahren. Ein Wiedersehen aber wird es nicht geben. Bevor er losfahren kann, bekommt er die Nachricht: Sie ist gestorben.

Es gibt keinen Trost in solchen Momenten. Und keiner weiß, wie sich das anfühlt, „wenn er es nicht selbst erlebt hat“, sagt der 72-Jährige. „Das Schlimmste ist, mich nicht von ihr verabschiedet zu haben. Das zerreißt mich gerade. Ich hätte sie gern noch einmal in die Arme genommen.“

„Warum hat man mich nicht zu meiner Frau gelassen?“

Es ist eine dieser tragischen Geschichten, die in den Zeiten von Corona und Besuchssperren oft unbemerkt passieren und Menschen tief verletzen, obgleich einem die Schuldfrage angesichts der Pandemie nicht über die Lippen kommen mag. Trotzdem: Lothar Brunck bekommt die letzten Handy-Bilder von seiner Frau nicht mehr aus dem Kopf und auch nicht die Frage: „Warum hat man mich nicht zu meiner Frau gelassen?“ Er habe keinen Groll gegen die Leute im Hospiz, akzeptieren könne er diese Entscheidung aber nicht – weil ein Hospiz dafür da ist, Abschied nehmen zu können.

„Es sind schreckliche Zeiten. Wir haben es nicht in der Hand“

„Es tut uns unendlich leid“, sagt Walther Seiler, Geschäftsführer des Diakonie-Hospiz in Wannsee. „Das Herz sagt, lasst uns die Offenheit und Kreativität uneingeschränkt geben.“ Das Virus mache aber kein Halt vor Hospizen. „Ich muss zum Schutz der Bewohner und meiner Mitarbeiter Einschränkungen vornehmen“, sagt er. Im Hospiz wurde auch festgelegt: Wenn der unmittelbare Sterbeprozess beginnt, gibt es Ausnahmen von der strengen Besuchsregel. Bei Frau Brunck habe es an dem Tag aber keine Anzeichen dafür gegeben. „Es tut uns in der Seele weh. Wir haben es nicht anders erkannt, weil es nicht erkennbar war“, so Seiler, der von schrecklichen Zeiten spricht. Niemand habe sich das gewünscht. „Wir haben es nicht in der Hand. Wir können es nicht so regeln, wie wir wollen“, sagt er.

Wenn er in den Keller geht, sieht er ihre Wanderschuhe

Lothar Brunck erinnert sich an ein Versprechen: „Wenn es ihrer Frau schlechter geht, können auch zwei Angehörige sie besuchen.“ Herzlos nennt er „denjenigen, der an dem Tag entschieden hat, mich nicht mehr zu meiner Frau zu lassen“. Alle haben gewusst, „dass sie nicht mehr viel Zeit hat“.

Wenn er jetzt zuhause in Langerwisch ist, erinnert ihn alles an seine Frau. Die Bilder wollen nicht aus dem Kopf. Im Garten sind es die Blumen, die sie gepflanzt hat. Wenn er in den Keller geht, sieht er ihre Wanderschuhe. „Sie ist gern gewandert“, sagt er. „Wir sind auch viel mit dem Hund gelaufen.“ Tessa, der Hund, war auf sie fixiert „Tessa hat geahnt, dass etwas nicht stimmt“, sagt der 72-Jährige. Er hat früher mit seiner Frau ein Ausflugslokal in der Pfalz betrieben. Sie war die Geschäftsführerin, er war der Koch. Vor drei Jahren haben sich Lothar und Annelies Brunck (77) ein Haus mit Garten in Langerwisch gekauft, um nahe bei den Kindern und Enkeln zu sein, die in Kleinmachnow leben.

Sie kommt nicht wieder: Hündin Tessa im Haus in Langerwisch. „Der Hund hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, sagt Lothar Brunck. Quelle: Jens Steglich

„Wir waren viel in der Natur unterwegs“, erzählt er. Für beide stand fest: Hier bleiben wir. Als sie in der Zeitung lesen, dass in Nuthetal ein Friedwald eröffnet hat, reservieren sie sich einen gemeinsamen Baum. „Wir haben nicht gewusst, dass alles so schnell geht“, sagt er.

„Die Kinder sollen etwas singen – nichts Trauriges“

Angefangen hat es bei ihr mit einem leichten Husten. „Lungenkrebs bemerkt man erst, wenn er begonnen hat zu wuchern.“ Im vergangenen Jahr bekommt sie die Diagnose. Die Chemotherapie schlägt nicht mehr an, der Krebs wuchert weiter. Lothar Brunck pflegt seine Frau, bis sie sagt: „Ich möchte zum Sterben ins Hospiz.“ Vorher erleben sie in einer schweren Nacht einen glücklichen Moment, aus dem er heute Trost schöpft. Das Wichtigste hat er ihr damals gesagt. Es war ein „Ich liebe dich“, das man nicht einfach so dahin sagt wie in anderen Zeiten, in denen alles in Ordnung scheint und man es sich leistet, große Worte zu wählen und in Gedanken woanders zu sein. Nein, in der Nacht war alles echt: „Ich habe sie in der schweren Zeit mehr geliebt als je zuvor“, sagt er.

Als die Familie noch einmal zusammen ist, sagt sie: „Ich möchte keinen Prediger. Ich will, dass ihr etwas sagt und die Kinder ein Lied singen – nichts Trauriges, etwas Fröhliches.“ So soll es sein, Ende April, wenn sie im Friedwald an einem Baum ihre letzte Ruhe findet.

