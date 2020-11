Corona: Bis Ende Januar kein Spielbetrieb in der Volksbühne Michendorf

Michendorf

Die Volksbühne Michendorf leidet weiter massiv unter der Corona-Pandemie und den Auflagen, die zur Eindämmung der Pandemie verfügt wurden. „Bis mindestens 20. Dezember darf die Volksbühne keine Veranstaltungen und Vorstellungen anbieten. Das hat gravierende Auswirkungen auf den Spielplan 2020/21“, sagte Steffen Löser von der Direktion des Theaters. Es werde deshalb in diesem Jahr keinen Spielbetrieb mehr in der Volksbühne geben. Auch die Silvesterveranstaltung muss ausfallen. „Darüber hinaus haben wir uns entschlossen, um etwas mehr Planungssicherheit zu haben , auch im gesamten Januar 2021 keine Vorstellungen und Veranstaltungen anzubieten“, sagte Löser.

Zwei Premieren in den Februar und Mai verschoben

Die für den ersten Monat im neuen Jahr geplante Produktion „Der Vetter aus Dingsda“ wird deshalb erst am 21. Mai Premiere haben, teilte er mit. Die Premiere des Stücks „Der Hauptmann von Köpenick“ ist jetzt für den 19. Februar geplant. Weitere Spieltermine für das Werk folgen am 20., 21.,, 26., 27. und 28. Februar sowie im März (Karten: Tel. 033205/26 81 88).

Anzeige

Produktion des Stücks „Halpern & Johnson“ für 2021 abgesagt

Die Produktion des Theaterstücks „Halpern & Johnson“ muss leider auch 2021 abgesagt werden, so Löser. „Wir bitten sehr um Verständnis. Leider bleibt der Volksbühne Michendorf keine Alternative“, sagte er. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Karten für entfallene Vorstellungen werden erstattet. Abonnenten erhalten Gutschriften für nicht stattgefundene Vorstellungen.

Schon im Frühjahr musste das Theater bis Ende September schließen

Wer dem Michendorfer Theater in der Potsdamer Straße 42 in dieser prekären Lage helfen will, kann auf eine Rückerstattung verzichten. Die Volksbühne Michendorf musste bereits im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie lange schließen.

Lesen Sie auch:

„Ohne Hilfe würde es uns nicht mehr geben“: Volksbühne Michendorf startet Theaterbetrieb wieder

Michendorfs Theater in Bedrängnis – Coronavirus legt Kulturbetrieb lahm

Nach sechs Monaten ohne Zuschauereinnahmen öffnete das Theater mit einem Hygiene-Konzept am 24. September das Haus mit eingeschränkten Besucherzahlen wieder. Der eingeschränkte Theaterbetrieb war aber nur von kurzer Dauer: Anfang November mussten bundesweit Theater wieder schließen.

Von Jens Steglich