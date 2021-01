Michendorf

In der Michendorfer Kita „ Löwenzahn“ können bis mindestens zum 28. Januar keine Kinder betreut werden. Das bestätigte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). In der Einrichtung in der Potsdamer Straße ist im Kindergartenbereich eine weitere Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat daraufhin für alle Erzieherinnen und Kinder, die vom 11. bis 15 Januar in der Kita waren, bis einschließlich dem 28. Januar Quarantäne angeordnet. „Uns fehlt jetzt einfach das Personal für eine Betreuung“, sagte die Bürgermeisterin. Auch eine Notbetreuung sei wegen des fehlenden Personals nicht möglich.

Zentrale Testung für alle Kinder und Erzieherinnen

Für alle Kinder und Erzieherinnen im Kita-Bereich fand am Freitag eine zentrale Testung statt, die Ergebnisse werden Anfang nächster Woche erwartet.

Schließung gilt auch für Krippenbereich

Die Schließung bis zum 28. Januar gilt auch für den Krippenbereich, der sich im selben Haus befindet. Dort hatten sich bereits in der vergangenen Woche vier Erzieherinnen und zwei Kinder mit dem Coronavirus infiziert. „Aufgrund der weiter andauernden Erkrankung des Personals kann auch die Betreuung der Kinder im Krippenbereich bis 28. Januar nicht gewährleistet werden“, informierte die Gemeinde.

