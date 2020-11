Wildenbruch

In der Kita „Wildenbrucher Waldzwerge“ sind mehrere Corona-Infektionen bekannt geworden. Positiv auf das Virus getestet wurde zunächst eine Erzieherin. Die Gemeinde Michendorf als Träger der Kita im Ortsteil Wildenbruch ist darüber informiert worden, dass es inzwischen auch Infektionen unter den Kita-Kindern gibt. Das mittelmärkische Gesundheitsamt hat nach Gemeindeangaben eine zentrale Testung aller Kinder der Kita und ihrer Geschwister, die die Grundschule „Am Kiefernwald“ besuchen, angeordnet.

Kurzfristige Schließung soll weitere Ansteckungen vermeiden

Um weitere Ansteckungen der Kinder und des Kita-Personals zu vermeiden, wird die Kita „Wildenbrucher Waldzwerge“ zunächst für die Zeit vom 27. bis 30. November geschlossen, teilte die Gemeinde auf ihrer Homepage mit.

Sollte die Schließung darüber hinaus notwendig sein, werden alle Eltern am 30. November telefonisch von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung informiert, heißt es dort weiter.

Eine Klasse der Saarmunder Grundschule in Quarantäne

Eine Corona-Infektion ist zudem unter Schülerinen und Schüler einer Klasse der Grundschule Saarmund bekannt geworden. Das Gesundheitsamt hat angeordnet, dass alle Kinder der betroffenen Klasse derzeit nicht am Schulunterricht teilnehmen dürfen, teilte die Gemeinde Nuthetals als Trägerin der Einrichtung mit.

Die Kontaktketten des positiv getesteten Kindes sowie der Eltern seien unverzüglich an das Gesundheitsamt gemeldet worden. Das weitere Vorgehen erfolge jetzt in enger Abstimmung zwischen der Grundschule Saarmund, der Gemeindeverwaltung und dem Gesundheitsamt, heißt es in der Mitteilung der Kommune.

