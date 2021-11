Der Michendorfer Nikolauslauf fällt aus: Der Veranstalter hat das traditionelle Rennen, bei dem jedes Jahr knapp 1000 Läufer in Nikolauskluft starten, am Mittwoch abgesagt. Auch die Weihnachtsmärkte in der Gemeinde finden wegen der verschärften Corona-Lage und hoher Auflagen nicht statt.