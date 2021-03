Mittelmark

Das Coronavirus hat Potsdam-Mittelmark wieder fest im Griff. An der Pandemie-Lage hat sich allerdings etwas geändert, wie ein Blick auf die gemeldeten Ausbrüche zeigt. Grassierte das Virus in der ersten und zweiten Welle hauptsächlich unter den Älteren, verbreitet es sich jetzt auch im Landkreis unter der jüngeren Generation. Experten vermuten dahinter auch die britische Mutation, die für Kinder ansteckender sein könnte. In der Stahnsdorfer Kita Mäuseburg wurde die Mutante diese Woche nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 116,63 einen Höchststand seit dem 27. Januar.

Aus rund 25 mittelmärkischen Kitas, Schulen und Horten sind in dieser Woche Infektionen oder Verdachtsfälle gemeldet worden. Neben Kindern sind auch Erzieher, Lehrer und Betreuer betroffen.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern hat sich mehr als verdoppelt

Nach Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) haben sich die Sieben-Tage-Inzidenzen bei Kindern unter 14 Jahren bundesweit mehr als verdoppelt. Wie viele Nachweise der britischen Virus-Variante in Kitas und Schulen aufgetreten sind, konnte die Kreisverwaltung nicht aufschlüsseln. Inzwischen wurde die Mutante aber insgesamt 152 Mal im Landkreis nachgewiesen. Kreissprecherin Andrea Metzler berichtet von einem täglichen Zuwachs von fünf bis 17 Fällen in den vergangenen Tagen.

Anteil der Virus-Mutationen nimmt deutlich zu

Am 10. März gab es in Potsdam-Mittelmark noch 37 Nachweise der Variante B.1.1.7, fünf Tage später waren es bereits 60. 26,7 Prozent der seit dem 10. März in Potsdam-Mittelmark gemeldeten Corona-Fälle gingen auf die britischen Mutanten zurück. Allerdings werden nicht alle positiven Proben auch sequenziert und auf Mutanten geprüft. Die südafrikanische Virus-Variante spielt weiter keine Rolle mehr. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle liegt unverändert bei drei.

Etwas Entspannung in der Altersgruppe der über 80-Jährigen

Trotz steigender Infektionszahlen sind weniger Menschen in Zusammenhang mit dem Erreger verstorben. In dieser Woche waren es in Potsdam-Mittelmark zwei Todesfälle – einer in Stahnsdorf und einer in Bad Belzig. Zuvor hatte sich die Zahl der Todesopfer mehr als eine Woche lang nicht verändert. Eine Entspannung in der Altersgruppe der über 80-Jährigen ist spürbar, hier zeigt offensichtlich das Impfen seine Wirkung. Nur zwei Seniorenheime waren von einzelnen Neuinfektionen betroffen. Im Albert-Schweitzer-Haus in Teltow werden nächste Woche aber alle Bewohner und Mitarbeiter getestet, weil in dem Seniorenhaus PCR-Tests Hinweise auf Mutationen enthielten.

Am stärksten betroffen sind die 35- bis 59-Jährigen

Dass weniger ältere Menschen an Covid-19 erkranken, beweisen auch RKI-Zahlen: Haben die über 80-Jährigen vor zwei Monaten noch 12,4 Prozent aller bestätigten Corona-Fälle im Kreis ausgemacht, sind es nun 11,89 Prozent. Noch immer am meisten betroffen ist die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen. Auf sie entfallen 41,8 Prozent der Infektionen.

Ab Samstag gelten wegen der hohen Inzidenz im Landkreis wieder strengere Regeln (MAZ berichtete). Darüber hinaus auch Schulen oder Kitas zu schließen, ziehe die Kreisverwaltung aber derzeit nicht in Betracht. „Ab nächster Woche sind in den Schulen sowieso erstmal Ferien“, so Andrea Metzler. Abzuwarten seien zudem noch die neuen Beschlüsse des Landes, die auf die kommende Woche vertagt wurden.

Gut 500 Menschen nahmen Schnelltest auf Bismarckhöhe in Anspruch

In Werder haben unterdessen mehr als 500 Menschen auf der Bismarckhöhe den Corona-Schnelltest in Anspruch genommen. Ein Test war nach Angaben der Stadtverwaltung zwischen Montag und Donnerstag positiv, die Person wurde isoliert und das Testergebnis bestätigte sich nach einem PCR-Abstrich.

Landkreis meldet 52 Neuinfektionen Der Landkreis meldete am Freitag 52 Neuinfektionen. Die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Pandemie-Beginn mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöht sich damit auf 6385. Davon gelten 5882 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 321 aktuell Infizierte bekannt. In Quarantäne sind 1071 Menschen. Fünf positive Schnelltest-Ergebnisse meldete der Kreis aus der Nuthetaler Kita Anne Frank. In der Kita Löwenzahn in Michendorf wurde eine Erzieherin positiv getestet. In der Stahnsdorfer Heinrich-Zille-Grundschule und in der Grundschule Albert-Einstein in Caputh wurde jeweils ein Schüler positiv getestet. Gleiches gilt für die Diesterweg-Grundschule in Beelitz. Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Wegen Verdachtsfällen wurden Testungen in der Grundschule Michendorf und in der Grund- und Oberschule Wilhelmshorst vorgenommen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

„Jeder Nutzer unseres Testzentrums, der sein negatives Testergebnis bekommen hat, nimmt damit ein Stück Sicherheit mit zurück in den Pandemie-Alltag“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Das Testzentrum ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Werder (Havel), der Apotheke im Werderpark und der Karina Hauskrankenpflege. Insgesamt zählt der Landkreis inzwischen mehr als 20 Teststellen.

Neue Testzentren werden in Nuthetal und Michendorf eröffnet

Zwei weitere kommen jetzt hinzu. Nuthetal hat mit dem Arbeiter-Samariter-Bund in der Saarmunder Sporthalle, Bergstraße 24, ein Testzentrum eingerichtet, das ab 30. März öffnet. Getestet wird dort ohne vorherige Terminvergabe dienstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr. Auch die Gemeinde Michendorf bietet mit dem Arbeiter-Samariter-Bund eine neue Teststelle an, die ab 30. März an den Start geht. Eingerichtet ist sie im Gemeindezentrum „Apfelbaum“ in der Potsdamer Straße 64. Geöffnet ist das Testzentrum dienstags von 13.30 bis 16.30 Uhr und mittwochs von 9 bis 13 Uhr. Einwohner können sich dort kostenlos und ohne Anmeldung testen lassen und müssen nur den Ausweis für die Bescheinigung mitbringen.

Bürgermeisterin Manuela Saß bedankt sich bei den Mitarbeitern der Teststation auf der Bismarckhöhe. Quelle: Stadt Werder/hkx

Von Luise Fröhlich und Jens Steglich