Die Volksbühne Michendorf muss ihren Spielplan erneut über den Haufen werfen und Premieren absagen. „Wegen des verlängerten Lockdowns kann es weiterhin keine Vorstellungen geben. Der Spielbetrieb bleibt bis über Ostern ausgesetzt“, sagte Steffen Löser, einer der beiden Direktoren des Theaters. Die geplante Produktion „Der Hauptmann von Köpenick“ könne in dieser Spielzeit nicht mehr auf dem Spielplan gehalten werden, so Löser. Er geht davon aus, dass dieses Stück im Januar 2022 Premiere haben kann.

Ausgefallene Lesung mit Jürgen Zartmann wird nachgeholt

Die Lesung mit Schauspieler Jürgen Zartmann musste bereits ausfallen und soll am 16. Mai dieses Jahres nachgeholt werden. Die Premiere „Schweig, Bub!“ ist auf den 9. April verschoben worden. Das am 20. März geplante Konzert „Von Kopf bis Fuß“ wird abgesagt. „Hier wird es einen neuen Termin geben. Die Verhandlungen mit den Künstlern laufen“, sagte er. Das Kinderstück „Aladin und die Wunderlampe“ wird dagegen erst 2022 zu sehen sein. Im Theater hoffen sie aber, dass die neue Produktion „Der Vetter aus Dingsda“ am 21. Mai aufgeführt werden kann.

„Irgendwann möchte ich mein Geld auch wieder selbst verdienen“

„Wir planen erst einmal so. Wir wissen aber alle nicht, wie und wann es weitergeht. Das ist leider das Elend“, so Löser. Es gebe derzeit nicht ansatzweise einen Plan, wann wieder Veranstaltungen möglich sind. „Ich weiß nicht mehr, woran ich bin. Ich kann nichts planen.“ Theater aber brauche Vorlauf – für den Bau der Bühnenbilder, für Proben und Werbung. „Wir haben jetzt mehrmals den Spielplan umgeworfen. Das kostet alles Geld, das wir nicht haben“, sagte Löser und fügte hinzu: „Irgendwann möchte ich mein Geld auch wieder selbst verdienen und nicht mehr auf Hilfsgelder angewiesen sein.“

„Ohne Hilfe würde es uns nicht mehr geben“

Er vermisst derzeit vor allem eine Perspektive und spricht von einer auch mental schwierigen Situation. „Man fragt sich, wofür arbeite ich eigentlich noch, wenn ein paar Tage später alles wieder umgeschmissen werden kann“, so Löser. „Wir fahren nicht auf Sicht, wir fahren im Nebel“, sagte er.

Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit

Bereits erworbene Karten behalten laut Löser ihre Gültigkeit. Karten für entfallene Vorstellungen werden erstattet. Abonnenten erhalten Gutschriften für nicht stattgefundene Aufführungen. Wer dem Theater in der prekären Lage helfen will, kann auf eine Rückerstattung verzichten.

Karten und Informationen unter 033205/268 188 oder 01520/1927 690 oder www.volksbühnemichendorf.de

Von Jens Steglich