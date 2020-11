Corona-Fälle in Michendorf und Wildenbruch - Corona: Zwei Kinder in Michendorfer Kita und in Grundschule Wildenbruch infiziert

In der Kita Wirbelwind in Michendorf und in der Grundschule Wildenbruch ist jeweils ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kinder der betroffenen Klasse beziehungsweise Kita-Gruppe müssen in Quarantäne. Die beiden Einrichtungen können aber offen bleiben.