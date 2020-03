Michendorfs Theater in Bedrängnis – Coronavirus legt Kulturbetrieb lahm

Michendorf

Für ein Theater kann es kaum schlimmeres geben. Es lebt vom Publikum, doch die Menschen dürfen nicht kommen. Das Coronavirus legt gerade den Kulturbetrieb lahm. Ohne Zuschauer brechen der Volksbühne Michendorf die Einnahmen weg. „Miete, Strom und Telefongebühren werden fröhlich weiter abgebucht, da interessiert es niemanden, dass gerade ein Virus in der Welt ist“, sagt Steffen Löser, einer der beiden Direktoren der Michendorfer Volksbühne. Das private Theaterhaus in der Potsdamer Straße 42 sucht seinesgleichen in der Region, jetzt kämpft es ums Überleben.

„Das hält man einige Wochen durch, aber nicht Monate“

„Es ist eine Situation, die hält man einige Wochen durch, aber nicht Monate“, sagt Löser. Im Moment kauft keiner Theaterkarten, weil ungewiss ist, wann die nächste Vorstellung stattfinden kann. Die Volksbühne hat alle Vorstellungen bis Mitte April abgesagt. Am 3. April war eigentlich die Premiere fürs neue Theaterstück „Ekel Alfred“ geplant. „Wir hoffen noch, dass sie am 17. April stattfinden kann. Je früher wir wieder spielen können, desto besser kommen wir durch diese Krise“, sagt Löser und weiß doch, dass hinter allem ein Fragzeichen steht.

Die Direktion der Volksbühne Michendorf: Steffen Löser und Christian A.Schnell führen das Theaterhaus in der Potsdamer Straße seit Januar 2017. Quelle: Jens Steglich

Er erinnert auch daran, „dass die Theaterleute, die wir beschäftigen, Freiberufler sind und derzeit kein Einkommen haben“. Für viele „ist das existenziell“. Für das Michendorfer Theater hofft Löser auf Unterstützung aus einem Soforthilfeprogramm für kleine Unternehmen, das die Landesregierung aufgelegt hat. Eine Fördergeldzahlung des Landkreises fürs Stück „Luna“, die sich verzögert, würde auch helfen, ein bisschen von der publikumslosen Zeit zu überstehen.

Aufruf an die Theaterfreunde, doch Karten zu kaufen

So viel aber steht fest: „Wir kämpfen. Die Volksbühne Michendorf soll erhalten bleiben. Alles andere ist keine Option für uns“, sagt Löser. Und: „Die Leute würden uns unterstützen, wenn sie doch Karten kaufen und jeder, der schon Karten gekauft hat, nicht sagt: Ich will das Geld zurück.“

„Es ist traurig, aber die Auswirkungen für uns sind nicht ganz so schlimm“, sagt Ortrud Meyhöfer, Vorsitzender der „Kleinen Bühne“ Michendorf. Der Verein hat im Unglück das Glück, in der Theaterpause zu sein und keine Miete für ein eigenes Theaterhaus zahlen zu müssen. Die nächste Premiere ist im September geplant. Auch die Vereinschefin sieht hinter allem Fragezeichen. „Im Augenblick ist Kultur zweitrangig. Es geht in erster Linie um die Gesundheit der Menschen“, sagt sie. „Ich mache mir aber schon Sorgen um das ’ Bella Italia’.“ Der Saal des italienischen Restaurants in Langerwisch sollte für 2020 Heimstatt für die „Kleine Bühne“ sein. Verein und „ Bella Italia“ haben eine mietkostenfreie Kooperation vereinbart. Jetzt musste das Restaurant wegen der Corona-Krise schließen. Meyhöfer wirbt um Unterstützung: „Die Inhaber bieten unter 033205/25 287 einen Lieferservice für den Mittagstisch an“, sagt sie.

Von Jens Steglich