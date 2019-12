Das war der 11. Michendorfer Nikolaus-Lauf

Michendorf

Es ist laut. Ohne Unterlass spricht ein Mann in ein Mikrofon und liefert sich einen Lautstärke-Kampf mit der Musikanlage. Der Mann und sein Mikrofon stehen in der Potsdamer Straße in Michendorf. Es ist ein besonderer Tag in der kleinen Kommune. Und der Mikrofon-Mann ist Teil davon. Über 1100 Menschen, alle mehr oder weniger wie ein Nikolaus verkleidet, warten auf den Start des 11. Michendorfer Nikolaus-Laufes.

Sie haben sich auf Höhe der Kegelbahn, wo sich die Läufer anmelden, gesammelt. So weit das Auge reicht, sind rot-weiß gekleidet Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder zu sehen. Es bleiben noch zwanzig Minuten bis das Startsignal die 2,5 Kilometer lange Route freimacht. Die Temperatur ist angenehm. Nicht zu warm. Der Wind scheint sie allerdings sie hin und wieder kälter zu machen als sie ist.

„Der Lauf passt zur Seele des Ortes“

Die Nervosität scheint zu steigen. Die Traube direkt vor der Startbegrenzung wird immer enger. Ralf Jechow (39) und seine Tochter Fenja (12) stehen etwas weiter hinten und machen einen gelassenen Eindruck. „Wir machen jetzt das fünfe Mal mit“, sagt Ralf Jechow. Der schlanke Mann mit einem Ziegenbart am Kinn muss gegen den Mikrofon-Mann anrufen, damit er gut zu verstehen ist. Seine Tochter lief die ersten Jahre noch beim Zipfelmützen-Lauf mit, den Lauf der kostümierten Kinder. „Dieser Lauf hat sich vor elf Jahren in Michendorf so festgebissen, dass er jetzt einfach zur Seele des Ortes passt“, sagt Ralf Jechow.

Das sind die schnellsten Nikoläuse 2,5-Kilometer-Strecke: Frauen: 1. Leticia Killat (11,22), 2. Thekla Thielemann (12,35), 3. Luise Thielemann (12,35), Männer: 1. Jakob Hinkelmann (9,40), 2. Kylian Korjahn (10,25), 3. Jannis Hoffmann (10,30) 5-Kilometer-Strecke: Frauen: 1. Luise Meißner, (24,30) 2. Eileen Gebhardt (24,38), 3. Lena Hohlfeld (24,43), Männer: 1. Daniel Naumann (17,27), 2. Nicolas Albl (18,01), 3. Benedikt Statt (18,03) 10-Kilometer-Strecke: Frauen: 1. Laura Rütten (48,25), 2. Bärbel Heuschkel (49,58), 3. Jule Schäper-Kötter (50,20), Männer: 1. Dennis Heberer (34,04), 2. Chris Heinicke (34,25), 3. Jens Killat (36,38)

„Ich will dem inneren Schweinehund zeigen, dass ich die 2,5 Kilometer schaffe“, sagt der 39-Jährige und lacht. Vor allem geht es dem Vater-Tochter-Gespann aber um Spaß. Vorbereitet haben sie sich deshalb nicht. „Vor zwei Jahren war ich erster in meiner Altersgruppe“, sagt er zunächst mit Stolz und fügt mit einem lauten Lachen hinzu: „Von vier.“

Glühwein entlang der Strecke

Ein weiteres Vater-Tochter Team mit einer Freundin wartet auf einer Treppe direkt am Startpunkt. Volker Sperling (75) kommt aus Potsdam und ist regelmäßiger Läufer. Eine extra Vorbereitung war für ihn also nicht notwendig. Mit seiner Tochter, Grit Schmidt (50), läuft er das zweite Mal mit. Für die Familienfreundin Britta Küppers (50) ist es der dritte Lauf.

Sperling will fünf Kilometer laufen. Die beiden Frauen freuen sich vor allem auf die Gespräche mit den Familien entlang der Strecke, von denen einige Glühwein ausschenken. „Man kennt die Leute da eben schon und man trifft sich immer wieder. Das ist sehr schön“, sagt Grit Schmidt.

Mit über 1100 Läufern am Limit

Die drei tragen, wie so viele der Läufer, ein leichtes Nikolaus-Kostüm. Selbstverständlich gehört auch die rote Zipfelmütze dazu. Viele der Teilnehmer haben das Kostüm bei der Anmeldung gekauft, vom Laufclub Michendorf, dem Organisator des Nikolaus-Laufes.

„Mit den über 1100 Läufern sind wir am Limit angekommen“, sagt Udo Grötzner vom Laufclub. Er ist ein gefragter Mann an diesem Tag, als Kopf des Organisationsteams. Auch er ist passionierter Läufer. Eine Teilnahme in dem Nikolaus-Lauf sei für ihn aber nicht möglich, weil er zu viel zu tun hat, sagt er.

„Es geht ganz einfach um den Spaß der Läufer. Und die Strecke gibt nicht mehr her. Wir wollen mit dieser Rundstrecke mitten in Michendorf bleiben.“ Die geht von der Potsdamer Straße über die Teltower Straße und die Langerwischer Straße zurück auf die Potsdamer Straße. Die Teilnehmer können sie einmal laufen, zweimal oder dreimal. Die längste Strecke ist also zehn Kilometer.

Zu Hause warten Couch und Märchen

Ralf Jechow und seine Tochter Fenja haben sich für die kürzeste Variante entschieden. Nach etwa einer viertel Stunde kommen sie im Ziel an. Mit zwei Schoko-Weihnachtsmännern und zwei Teilnehmer-Urkunden im Arm und roten Wangen stehen die beiden in der Nähe des Zieleinlaufes.

Sie zeigen auf ihre Urkunden: „Ich habe die Strecke in 15,58 Minuten geschafft“, sagt Fenja. „Aber ich habe ab und zu angehalten, um Luft zu holen.“ Ihr Vater ist dagegen durchgelaufen. „Ich habe 13,11 Minuten gebraucht“, sagt er. „Jetzt freuen wir uns auf die Couch und das Märchen im Fernsehen“, sagt Jechow und grinst.

