Im Widerstand gegen die Deponie in der Fresdorfer Heide ist Bernhard Blume Kämpfer an vorderster Front. Keiner wohnt so nah am geplanten Deponiestandort wie er. Doch von der Online-Konsultation ist er faktisch ausgeschlossen. Blume lebt im Wald – in einem Haus ohne Internet, aber voller Kultur.