Der Holocaust als Schulthema: Das sagen Gymnasiasten aus Brandenburg

Michendorf

Heute vor 75 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Die Vereinten Nationen machten 2005 den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Wie aber sorgt man dafür, dass Gedenken kein leeres Ritual wird? Die Schülerinnen Lilith Flemming (17) und Alina Loose (16) und Lehrerin Anne Voß vom Gymnasium Michendorf haben Antworten.

Auschwitz steht für ein unfassbares Verbrechen, für eine Todesindustrie. Wie kann man Erinnerung und Betroffenheit wachhalten, wenn es bald keine Überlebenden mehr gibt, die davon erzählen können?

Anne Voß: Ich denke schon, dass bestimmte Tage helfen, die Erinnerung wachzuhalten. Gerade der Holocaust-Gedenktag ist kein Tag, der allen bekannt ist. Vielleicht müssten wir diesen Tag in der Schule viel mehr aus dem Alltag herausnehmen. In einer Brandenburger Schule gab es eine Umfrage unter Schülern, was sie sich für den Geschichtsunterricht wünschen. Ergebnis war, dass die Schüler die Bedeutung von bestimmten Tagen im Unterricht intensiver behandelt sehen wollen.

Alina: Im Lehrplan wird das Thema zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg behandelt. Man sollte sich aber eigentlich länger damit befassen.

Kann man das Monströse des Verbrechens überhaupt mit Worten und Zahlen erklären und nahe bringen?

Alina: Man muss es versuchen.

Anne Voß: Es ist wichtig, Wissen zu vermitteln. Betroffenheit aber kann man nicht verordnen.

Ist es in Zeiten von Smartphone und verkürzter Aufmerksamkeitsspannen noch schwieriger geworden, Leute zu packen, damit die Worte nicht ins Leere gehen, sondern ankommen?

Lilith: Ich finde, mit dem Smartphone hat man sogar neue Möglichkeiten, mehr über diese Zeit zu erfahren. Auf Instagram wurde zum Beispiel die Geschichte eines jüdischen Mädchens nacherzählt.

Manchmal muss man Menschen etwas zumuten, um Wirkung zu erzielen. Amerikanische Soldaten haben 1945 Weimarer Bürger durch das KZ Buchenwald geführt, um ihnen die Hölle neben ihren Schrebergärten zu zeigen. Die Leichenberge sind nicht mehr da, aber die Orte, an denen die Verbrechen geschehen sind. Sollten Besuche in KZ-Gedenkstätten zur Pflicht für Schüler in Deutschland werden?

Lilith: Es zur Pflicht zu machen, ist nicht der richtige Weg. Ich würde es in allen Schulen den Schülern vorschlagen. Es muss aber jeder selbst entscheiden, ob er es sehen will.

Anne Voß: Wir fragen die Schüler, ob sie hinfahren möchten. In der Regel fahren alle mit.

Alina: Wir waren in der 7. Klasse im Konzentrationslager Ravensbrück. Das war eigentlich zu zeitig.

Lilith: In der 7. Klasse ist man zu jung, um es richtig zu begreifen.

Anne Voß: Es ist eine ganz strittige Frage: Wann fängt man an?

Alina: In der 7. Klasse kann man anfangen, aber man sollte später nochmals ein Konzentrationslager besuchen. Dann weiß man mehr darüber, hat sich intensiver damit befasst und sieht es mit ganz anderen Augen.

Sollten Lehrer manchmal die Lehrplan-Formulierungen beiseite legen und deutlich sagen, was passiert ist? Die Nazis haben in ihrem Rassenwahn Kinder, Mütter, Väter, Großmütter und Großväter, die niemanden etwas getan haben, in Züge gepfercht und in Todesfabriken transportiert. Sie haben sie vergast und ihnen die Goldzähne herausgebrochen, bevor sie die Toten verbrennen ließen.

Alina: Ich glaube, wenn man sich selbst mit dem Thema befasst und die Geschichten darüber liest, sind diese drastischen Worte nicht nötig. Wenn man es richtig rüber bringt, kann jeder verstehen, wie es war.

Anne Voß: Als ich Ihnen gerade zugehört habe, dachte ich: So würde ich es nicht sagen. Es ist vielleicht auch besser, die Menschen, die es erlebt haben, selbst erzählen zu lassen. Es gibt dafür auch Filminterviews mit Holocaust-Überlebenden.

Im Wolkenberg-Gymnasium haben Sie und Ihre Schüler noch einen anderen Weg versucht, das Geschehen Menschen von heute nahe zu bringen.

Anne Voß: Die Schüler sind auf Spurensuche gegangen und versuchen Lebenswege von ehemaligen jüdischen Mitbürgern aus Michendorf und Umgebung nachzuzeichnen.

Lilith: Es gibt die Internetseite Mapping the Lives. Über die Seite haben wir angefangen, Spuren zu suchen. Dort sind jüdische Menschen genannt und ihren Wohnorten und Adressen zugeordnet. Es gibt dort auch Eckdaten über sie: Wie sie hießen, wohin sie deportiert wurden und wann sie gestorben sind.

Anne Voß: Es ist eine digitale Landkarte der Verfolgten des Naziregimes. Die Spurensuche der Schüler ist aber viel umfassender. Es ist so viel Arbeit, diese Lebensgeschichten von Menschen, die hier einmal lebten, zu recherchieren. Wir machen es auch nicht für die Schublade. Die Ergebnisse sollen in einer Ausstellung und vielleicht in einem Buch veröffentlicht werden.

Bei der Spurensuche bekommen die Opfer ein Gesicht und berühren mehr, als es Gedenkreden je könnten?

Anne Voß:Ja. Die Geschichten dieser Menschen sind noch gar nicht erzählt. Die Schüler sorgen dafür, dass sie bekannt werden. Familie Scheidemann aus Michendorf kann ihre Geschichte nicht mehr erzählen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand die Geschichte der Schlesingers aus Wilhelmshorst kennt.

Wie wirkt das auf die jungen Leute?

Alina: Wenn man versucht, das gesamte Leben zu verfolgen, entsteht so etwas wie eine Verbindung mit diesen Menschen.

Lilith: Man nimmt es ganz anders wahr als die Darstellungen im Unterricht.

Anne Voß: Wir können nur empfehlen, diesen Weg zu versuchen und die Opfer aus der Anonymität zu holen. Manchmal denke ich: Wenn die damals Getöteten und Vertriebenen doch wüssten, wie junge Leute in Michendorf dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden.

Das Schicksal der Familie Scheidemann Schülerdes Wolkenberg-Gymnasiums suchen seit 2018 nach Spuren ehemaliger jüdischer Bürger in Michendorf und Umgebung. Recherchiert haben sie etwa das Schicksal der Familie Scheidemann. Louis Lewin Scheidemann betrieb ein Kaufhaus am Kreuzpunkt in Michendorf, das er in der Nazi-Zeit verlor. Er hielt sich später in Berlin auf. Seine Wohnung wurde geräumt, die Kosten musste er tragen. Er wurde 1943 ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er am 7. April 1944 starb. Nur ein Kind der Familie überlebt den Holocaust Seine Frau erlebte die schlimmste Zeit nicht, sie starb 1937 in Michendorf. Anlass, seinen Sohn Alfred in ein jüdisches Waisenhaus nach Berlin zu geben – vermutlich, um ihn zu schützen. Doch die Kinder des Waisenhauses wurden später alle deportiert. Alfred Scheidemann war 18 Jahre alt, als er 1942 nach Auschwitz kam. Seinen Namen fanden die Spurensucher aus Michendorf auf einer Transportliste der Gestapo. Aus der Familie Scheidemann überlebte nur die älteste Schwester Alfreds die Nazi-Barbarei. Sie war rechtzeitig nach England emigriert und suchte nach Kriegsende über das Rote Kreuz ihre Familie. Keiner war mehr am Leben.

Von Jens Steglich