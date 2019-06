Michendorf

In auffallend friedlicher und entspannter Atmosphäre ist am Montagabend die konstituierende Sitzung der neu gewählten Michendorfer Gemeindevertretung über die Bühne gegangen. Zum neuen Vorsitzenden des Gemeindeparlamentes wurde Volker Wiedersberg (Grüne) gewählt, der in geheimer Wahl 16 Ja- und 4 Nein-Stimmen erhielt. Für Michendorf ist es eine Premiere: Erstmals in der Geschichte der Gemeinde steht dem höchsten kommunalen Gremium ein Vertreter der Grünen vor. Zu seinem Stellvertreter bestimmten die Gemeindevertreter auf Vorschlag der CDU den SPD-Gemeindevertreter Volker-Gerd Westphal, der in Abwesenheit mit 14 Ja- zu sechs Nein-Stimmen gewählt wurde und die Wahl auch annimmt.

Die CDU-Fraktion, die in der vergangenen Wahlperiode einige Fehden mit Wiedersberg und Westphal ausgetragen hat, befürwortete überraschend beide Personalien. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass es von Vorteil sei, wenn der Vorsitzende der Gemeindevertretung rechtliche Kenntnisse habe, sagte CDU-Fraktionschefin Marion Baltzer in Anspielung auf juristische Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Ihr Stellvertreter Jens Schreinicke fügte später noch den launischen Satz hinzu: „Bei so viel geballter juristischer Fachkompetenz an der Spitze ist davon auszugehen, dass die Kommunalaufsicht aus Michendorf nicht mehr viel zu tun bekommt.“

Volker Wiedersberg formulierte in einer Rede nach der Wahl Ziele, die er als Vorsitzender der Gemeindevertretung verfolgen will. „Ich möchte, dass wir die Arbeit der Gemeindevertretung und -verwaltung so gestalten, dass sie für die Bürgerinnen und Bürger interessant ist, dass sie unsere Arbeit hier als transparent erleben und dass sie spüren, dass wir diese Arbeit für sie tun.“ Die vergangenen fünf Jahre seien von großen Konflikten geprägt gewesen, „die wir hier teilweise verbittert ausgetragen haben, vereinzelt auch von mangelndem Respekt begleitet“, so Wiedersberg. „Ich möchte, dass wir wertschätzend und fair miteinander kommunizieren und eine Debattenkultur entwickeln, die die Bürger nicht abschreckt. Dies muss uns auch bei harten Kontroversen in der Sache gelingen“, sagte der neue Vorsitzende, der seiner Vorgängerin Silvia Zander (FBL/UWG) dankte. Eröffnet hatte die konstituierende Sitzung der älteste Gemeindevertreter – der 77-Jährige Peter Pilling (Linke), der auch der dienstälteste ist. Seit 37 Jahren engagiert er sich in der Michendorfer Gemeindevertretung. Er hoffe, dass in der die neu gewählten Gemeindevertretung konstruktiv zusammengearbeitet werde, sagte Pilling und brachte ins Spiel, gemeinsame Beratungen der Fraktionsvorsitzenden wieder einzuführen. Er appellierte, „Möglichkeiten zu schaffen, die Bürger stärker mit einzubeziehen“ und rief dazu auf, „unsere Investitionspolitik kritisch zu betrachten und nicht leichtfertig die Gebühren und Steuern für die Bürger zu erhöhen“.

Zur ersten Sitzung wurden einige Änderungen in der Geschäftsordnung beschlossen. So ist die Zahl der Ausschüsse von vier auf drei reduziert worden. In den drei Fachausschüssen sitzen künftig acht statt bisher sechs Gemeindevertreter, weil sich die Zahl der Fraktionen auf acht erhöht hat. So können alle Fraktionen einen Vertreter schicken. Im Hauptausschuss werden künftig sogar elf Gemeindevertreter und der Bürgermeister arbeiten. Um das Wahlergebnis widerzuspiegeln, bekommen die drei stärksten Fraktionen Bündnis für Michendorf (BfM), Grüne und CDU jeweils zwei Sitze im Hauptausschuss, AfD, SPD, FBL/UWG, FDP und Linke jeweils einen Sitz. Der Hauptausschussvorsitzende soll im August zur ersten Sitzung des Gremiums gewählt werden. Den Vorsitz im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Wirtschaft übernimmt Peter Pilling, den Ausschuss für Soziales, Bildung, Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Gemeindeentwicklung leitet Hardy Schulz (Grüne) und Vorsitzender des Gremiums für Umwelt- und Klimaschutz, Bauen und Verkehr ist Eckhard Reinkensmeier (BfM). Die CDU, die Zugriffsrecht für einen Vorsitz hatte, verzichtete darauf.

In den Wasser- und Abwasserzweckverband Mittelgraben entsendet die Gemeinde Eckhard Reinkensmeier (BfM), Petra van Dorsten (Grüne), Jens Schreinicke ( CDU) und Gerd Sommerlatte (FBL/UWG).

Von Jens Steglich