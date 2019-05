Potsdam-Mittelmark

Eine Rahmenvereinbarung zur Sanierung und zur Modernisierung von insgesamt 150 Bahnhöfen im Land Brandenburg haben die Deutsche Bahn AG und das Infrastrukturministerium am Donnerstag unterschrieben. Dafür sollen in den nächsten zehn Jahren mehr als 170 Millionen Euro investiert werden. An diesen Investitionen beteiligt sich die Bahn mit 102 Millionen Euro. Das Land stellt 68 Millionen Euro bereit. Bislang war für jedes Vorhaben eine Einzelvereinbarung abgeschlossen worden.

Unter den 150 Bahnhöfen befinden sich auch acht Stationen im Potsdamer Umland, die in den nächsten Jahren modernisiert werden. Meist geht es um den Austausch oder den Einbau von Aufzügen sowie um die Erneuerung oder Verlängerung von Bahnsteigen. Bereits in den nächsten drei Jahren soll der Aufzug am S-Bahnhof Teltow-Stadt ausgetauscht werden.

Einen neuen Aufzug und Treppen zu einer neuen Personenunterführung erhält auch der Bahnhof in Werder in den Jahren 2023 bis 2025. Außerdem werden zusätzliche Sitzgelegenheiten für die Wartenden aufgestellt. In den darauffolgenden drei Jahren sollen zwei Aufzüge ausgewechselt werden.

In Michendorf stehen im Zeitraum von 2023 bis 2024 eine Bahnsteigerweiterung, Maßnahmen an der Personenunterführung sowie am Dach des Bahnhofsgebäudes auf der Agenda. Ein Dach über den Kopf bekommen auch die Wartenden auf dem Bahnsteig Potsdam-Rehbrücke, nur müssen sie sich noch bis frühestens 2026 oder später gedulden. Bis dahin wird auch der Bahnhof Saarmund mit einem Aufzug ausgerüstet sein. Spätestens dann oder vielleicht schon etwas früher will die Bahn die Bahnsteige an den Stationen Caputh-Geltow, Caputh-Schwielowsee und Ferch-Lienewitz erneuern lassen.

Von Heinz Helwig