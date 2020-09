Deutscher Orden baut in Michendorf eine Integrationskita

Michendorf

Der Deutsche Orden baut in der Gemeinde Michendorf eine Integrationskita, in der Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, spielen und sich weiterentwickeln können. Die neue Kindertagesstätte wird 90 Kindern ab einem Alter von sechs Monaten bis zur Einschulung Platz bieten und auf dem Gelände des Sankt-Norbert-Hauses auf dem Michendorfer Wolkenberg entstehen. Wie der Deutsche Orden auf Anfrage mitteilte, sollen die Bauarbeiten für die Kita Ende November beginnen. Die feierliche Grundsteinlegung findet am 26. November statt. Geplant ist, das neue Kinderhaus im dritten Quartal 2021 zu eröffnen.

Entstehen soll ein großzügiger, barrierefreier Neubau

„Seit mehr als 60 Jahren bieten wir im Haus St. Norbert Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer geistigen oder Mehrfachbehinderung ein Zuhause mit differenzierten, altersbezogenen Beschäftigungs- und Freizeitangeboten. Ich freue mich sehr, dass wir unser Portfolio nun durch eine integrative Kindertagesstätte erweitern können“, sagte Lorett Eichholz, die Leiterin des Sankt-Norbert-Hauses. Severin Kuhn, Geschäftsbereichsleiter der Behindertenhilfe der Ordenswerke des Deutschen Ordens, spricht von einem großzügigen, barrierefreien Neubau, der auf dem zehn Hektar großen Gelände am Sankt-Norbert-Haus den Kindern verschiedene Erlebnisräume bieten werde. „Der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen ist enorm, daher ist es für uns als Katholischer Träger selbstverständlich, uns am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze zu beteiligen“, sagte er.

Die neue Kita wird „Entdecker vom Wolkenberg“ heißen

Den konzeptionellen Schwerpunkt wollen die Kita-Betreiber „in den Bereichen Natur, Bewegung und Erforschen“ setzen. „Daher wird die neue Kita ’Entdecker vom Wolkenberg’ heißen“, sagte Lorett Eichholz. Als Bildungsbegleiter wolle man jedes einzelne Kind dabei unterstützen, „die Welt zu entdecken und zu verstehen“, so die Leiterin des Sankt-Norbert-Hauses. Gesucht werden schon jetzt „interessierte pädagogische Fachkräfte, die Freude daran haben, unsere neue Kita von Anfang an mitzugestalten“, sagte sie.

Hochrechnung: Bedarf an Kita-Plätzen kann nicht gedeckt werden

„Wir freuen uns und unterstützen das Projekt auf jeden Fall. In der Gemeinde ist das noch einmal ein neues, anderes Angebot“, sagte Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). Die Kommune brauche zudem Kita-Plätze. Laut Bürgermeisterin weicht eine erste neue Hochrechnung zum Kita-Platzbedarf von den bisherigen Prognosen ab. Es ergebe sich ein Bedarf, „den wir nicht decken können“, sagte sie. Der Befund, bei dem Bauvorhaben mit eingerechnet wurden, müsse aber zusammen mit dem Landkreis noch konkretisiert werden, um die Größenordnung genauer zu ermitteln. Die Bürgermeisterin sagt nur so viel: „Es könnte sein, dass die Gemeinde noch eine weitere Kita braucht oder eine bestehende erweitert werden muss.“

Zuzug von Familien mit Kindern hält weiter an

In der Kommune hält der Zuzug von Familien mit Kindern nach wie vor an, weitere Baugebiete etwa an der Bahnstraße in Michendorf oder auf dem Teltomat-Gelände sind im Entstehen oder in der Planung. Die Bürgermeisterin verweist zudem darauf, dass viele Kitas in der Kommune mit Sondergenehmigungen arbeiten. Sie können dadurch etwas mehr Kinder aufnehmen, als die ursprüngliche Betriebserlaubnis vorsieht In der groben Hochrechnung des künftigen Platzbedarfs sollen die beiden neuen Kitas, die durch privates Engagement entstehen, bereits enthalten sein.

Neue Kita mit 92 Plätzen entsteht am Schwalbenweg

Neben den 90 Plätzen in der geplanten Integrationskita auf dem Wolkenberg entsteht auf einem Areal im Schwalbenweg in Michendorf ein Kindergarten für 92 Kinder. Dort wird ein Quartier gebaut, das auf besondere Weise die junge und ältere Generation an einem Standort verbindet. Es besteht aus zwei Gebäuden und einem Innenhof. Neben der Kita wird ein Haus mit 57 seniorengerechten Wohnungen gebaut, in dem außerdem eine Tagespflege mit 17 Plätzen und ein ambulanter Pflegedienst mit untergebracht sein werden. Bauherr und Investor ist die JKT Real Estate Development GmbH, ein Berliner Familienunternehmen.

Mehrgenerationen-Quartier soll im November 2021 fertig sein

Wenn alles nach Plan läuft, soll das Mehrgenerationen-Quartier im Schwalbenweg im November 2021 fertig sein. Den ersten Spatenstich hatten JKT-Eigentümer Jörg Kuttig und Michendorfs Bürgermeisterin Ende August vorgenommen. Hauptmieter des Quartiers und Service-Anbieter für die 57 seniorengerechten wird die Johanniter-Unfallhilfe sein. Sie wird in dem Komplex am Schwalbenweg sowohl die Kita als auch die Tagespflege betreiben.

Von Jens Steglich