Michendorf

Einwohner der Gemeinde Michendorf haben die Chance, mit ihren Ideen die Kommune mitzugestalten. Sie können jetzt Ideen für den Bürgerhaushalt einbringen. Die Einreichfrist endet am 31. Juli, teilte die Gemeindeverwaltung mit.

Lesen Sie auch:

Danach werden die Vorschläge geprüft. Geplant ist, dass die Bürger der Gemeinde dann im Herbst 2021 abstimmen, welche Projekte umgesetzt werden sollen.

2020 wurden Trimm-Dich-Pfad und Basketballanlage gewählt

Es ist der zweite Bürgerhaushalt in der Gemeinde Michendorf. Bei der Premiere im vergangenen Jahr waren unter anderem ein Trimm-Dich-Pfad, das Aufstellen von Bänken am Seddiner See und eine Basketballanlage am Gemeindezentrum Wilhelmshorst vorgeschlagen und bei der Abstimmung für eine Realisierung ausgewählt worden. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung werden sie derzeit umgesetzt.

Vorschlagsformular gibt es auf der Gemeinde-Homepage

Vorschläge für den Bürgerhaushalt für 2021 können in der Gemeindeverwaltung zu den Sprechzeiten mündlich mitgeteilt werden, schriftlich per Post oder per Mail unter buergerhaushalt@michendorf.de gesendet werden. Das Vorschlagsformular ist in den nächsten Gemeindenachrichten oder auf der Homepage der Kommune zu finden.

Von Jens Steglich