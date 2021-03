Seddiner See - „Die Sandbänke sind kein Strände“: Gästeansturm am Seddiner See zerstört geschütztes Biotop

Der Seddiner See zieht in Corona-Zeiten bei schönem Wetter Besucher in Massen an. Dabei sorgt ausgerechnet der dramatische Wasserverlust auch noch für Strandfeeling. Doch die freigelegten Sandbänke sind keine Strände und viele Leute, die im Corona-Blues die Nähe zur Natur suchen, zerstören ein geschütztes Biotop.