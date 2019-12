Es ist wieder so weit: In Michendorf laufen am Sonntag hunderte Nikoläuse durch den Ort und sorgen für Stimmung und gute Bilder. Der Startschuss für den Hauptlauf fällt am 8. Dezember um 11.30 Uhr. In Michendorf sind dann einige Straßen gesperrt und auch Busse fahren anders.