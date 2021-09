Stücken

Mit einer Guerilla-Aktion hat ein Stückener Landwirt am Freitag für heftigen Wirbel gesorgt. Nach einem Wolfsriss in der Nacht zu Freitag hängte er das tote Rind weit sichtbar an einem Fahrzeug auf. An einem Pappschild über dem Tier stand: „Wolfsopfer. Dank den Träumern in diesem Land.“ Die Polizei kam am späteren Freitagnachmittag ins Dorf und wies an, das Tier abzuhängen. „Es war nach dem Wolfsriss eine spontane Aktion. Wir wollten den Leuten zeigen, dass hinter den Zahlen in den Rissstatistiken solche Bilder stehen“, sagte Landwirt Jens Schreinike. Er und sein Vater hatten das gerissene Rind auf dem Grundstück der Familie so aufgehängt, dass es für Passanten und Autofahrer sichtbar war.

„Es sind Bilder aus der Realität“

Warum aber musste es der Akt des Aufhängens sein? „Es sind Bilder, die Weidetierhalter hier in der Region regelmäßig sehen“, sagte Schreinicke. „Genau so sieht es in der Realität aus, wenn gerissene Tiere von der Weide geborgen werden“, fügte er hinzu. „Wir dürfen unser Eigentum nicht verteidigen, wir müssen es hinnehmen. Als Weidetierhalter fühlt man sich wie jemand, der gefesselt ist und auch noch verprügelt wird“, so Schreinicke, der auch Vorsitzender des mittelmärkischen Kreisbauern-Verbandes ist. Nur durch solche Aktionen würde die Lage der Weidetierhalter sichtbar gemacht. „Sonst würde das niemand wahrnehmen“, sagte er.

Jungrind war nachts angegriffen worden

Das Jungrind, das er verloren hat, stand laut Schreinicke auf einer Koppel im Ort. Gegen drei Uhr nachts habe es Alarm gegeben. „Wir sind dann raus auf die Koppel. Das Tier hatte nach dem Wolfsangriff so schwere Verletzungen, dass es nach Begutachtung eines Tierarztes getötet werden musste, sagte er. „Wir müssen solche Bilder schaffen, damit gemerkt wird, dass hier etwas gewaltig schief läuft“, verteidigte der Landwirt die Aktion. Für ihn steht die Weidetierhaltung auf dem Spiel und ländliche Kultur, „wenn Hobby-Tierhalter aufgeben, weil sie ihre Tiere nicht hinter einem Hochsicherheitstrakt verbergen wollen“.

„Allein Brandenburg hat mehr Wölfe als Schweden“

Es werde so getan, „als wären wir hier in einer reinen Naturlandschaft. Wir befinden uns aber in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft“. Emotional aufgewühlt forderte Schreinicke die Politik auf Bundes- und Landesebene zum Umdenken und Handeln auf. Der Wolfsbestand müsse reguliert werden.

Er höre oft, EU-Recht sei für den hohen Schutzstatus verantwortlich. „Ich weiß, dass es nicht nur an der EU liegt, dass maßgeblich Landes- und Bundespolitik verantwortlich sind und keine Maßnahmen ergreifen“, sagte er. In den EU-Ländern Schweden, Finnland und Frankreich finde auch Wolfsregulierung statt. „Allein Brandenburg hat mehr Wölfe als ganz Schweden zusammen“, so der Stückener Landwirt. Es gebe auch keine deutsche Wolfspopulation. Die Wölfe hier seien Teil der baltisch-osteuropäischen Population: „Da gehören mehrere tausend Tiere dazu“, sagte Schreinicke. Die Population sei so groß, „dass der hohe Schutzstatus nicht mehr gerechtfertigt ist“, meinte er.

Von Jens Steglich