Michendorf

Ein Jahr nach seinem Erfolg bei den Cheerleader-Weltmeisterschaften in den USA ist der Fresdorfer Maurice Kammholz mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Michendorf geehrt worden. „ Maurice ist einer der 24 besten Cheerleader Deutschlands und hat im Team den ersten Weltmeistertitel für Deutschland gewonnen“, heißt es in der Laudatio. Maurice Kammholz hatte im vergangenen Jahr mit dem deutschen Junior-Team im Mutterland dieses Sportes die WM-Goldmedaille gewonnen und damit in seinem kleinen Heimatort Fresdorf für großen Jubel gesorgt. In der Cheerleader-Kategorie, in der er antritt, ist die Akrobatik ein wesentliches Element.

Seine sportliche Laufbahn begann er im Alter von sechs Jahren beim Verein Potsdamer Panthers. Als Cheerleader wurde er auch Deutscher Meister, Europameister und 2018 Weltmeister, sagt Yvonne Bellin vom Ortsbeirat Fresdorf. Der Ortsbeirat hatte den Eintrag ins Goldene Buch beantragt. Eine Aussage von Maurice habe sie besonders beeindruckt, sagt Yvonne Bellin und zitiert ihn: „Ob mit oder ohne Weltmeistertitel – ich bin immer noch der gleiche Maurice Kammholz.“

Von Jens Steglich