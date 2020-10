Michendorf

Werder hat sein Blütenfest, Beelitz sein Spargelfest und Michendorf wird bald Apfelfest feiern. In der Gemeinde gewinnt der Apfel gerade seine geschichtliche Bedeutung wieder zurück. Los ging es bereits im März 2020, als Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem silbernen Apfel ehrte – im Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“.

Neues Logo mit Apfel

Auch im neuen Logo für die Kommune, das derzeit entsteht, wird der Apfel im Mittelpunkt stehen. „Der Gemeindevertretung werden drei Entwürfe vorgelegt, in jedem davon ist der Apfel ein Teil des Logos“, sagt Steffi Amelung, Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste und Digitalisierung. Bei einem Ideenaufruf zur Suche eines zeitgemäßen Logos waren Einwohner gefragt worden, womit sie sich identifizieren und was sie mit ihrer Heimat verbinden. Die Landschaft und der Apfel wurden oft genannt, so Amelung.

2021 soll das neue, identitätsstiftende Fest erstmals gefeiert werden

Im nächsten Jahr soll der nächste Schritt folgen, um den Apfel, der schon im alten Wappen von Michendorf eine Rolle spielte, zu neuen Ehren zu verhelfen. Er soll Symbolfigur für ein ortsteilübergreifendes und identitätsstiftendes Fest in der Gemeinde werden. „Wir wollen 2021 ein Apfelfest ins Leben rufen, aber erst einmal klein starten“, sagt Claudia Nowka. „Das Baumblütenfest in Werder ist auch klein entstanden“, fügt Steffi Amelung hinzu.

Der große Apfel muss transportabel sein

Das Symbol aber soll von Anfang an groß sein – jedenfalls größer als die realen Vorbilder. Die Gemeinde hat zwei ziemlich riesige Kunst-Äpfel in Auftrag gegeben, die künftig überall, wo in der Gemeinde gefeiert wird, präsent sein sollen. Deshalb lautete eine Vorgabe: Der Apfel muss transportabel sein. Einer der beiden großen Früchte entsteht auf der Gartenterrasse von Lars Günther. Der Metall- und Holzbauer, der als Werkpädagoge in Adlershof Lehrlinge ausbildet, ist Teil des Teams vom Michendorfer Kunstverein, das den Zuschlag für einen Riesenapfel bekommen hat.

Der Apfelkörper war vorher ein Gesundheitsball

Die Liste des Materials, aus dem der Kunst-Apfel hergestellt wird, liest sich wie die Anleitung für eine klimaschonende Wiederverwendung alter Ressourcen. Das Grundgerüst bildet ein Gesundheitsball aus dem Sanitätshaus. Außerdem kommen zum Einsatz: Glasfasermatten, Harz als Kleber, der Deckel eines Bechers, in dem sich vorher „Salzdillgurken“ befanden, und Draht für das Innenleben, um den Ball in eine Apfelform zu bringen.

Bis 22. Dezember muss das Werk vollendet sein

Ein Rohr wird als Stiel eingesetzt. „Dafür geht bei Günthers die Toilette nicht mehr“, witzelt Bernhard Ehrentraut, der Vorsitzende des Kunstvereins. „Der Apfel hat Priorität“, witzelt der Künstler zurück. Bis zum 22. Dezember soll der Apfel mit dem Durchmesser von 85 Zentimetern fertig sein. „Das wird eng“, sagt Lars Günther. Bei den Apfelerbauern geht es kreativ und humorvoll zu.

Auf dem Apfel soll noch eine Biene platziert werden

Auf dem Apfel wollen sie noch eine Biene platzieren. Der Gemeinde hatte man die Frucht in zwei Alternativen angeboten – mit Wurm oder mit Biene. „Die Gemeinde hat sich für die Biene entschieden.“ Die Biene hat noch wenig Ähnlichkeit mit lebenden Vorbildern. Sie besteht derzeit aus elf Drähten und einer Metallplatte. „Das ist das Knochengerüst der Biene“, erklärt Horst Halling (80), der Maler aus Wilhelmshorst, der Teil des Teams ist.

Die Apfelbauer sind zwischen zehn und 80 Jahren alt

Die Erschaffer des neuen Symbols sind zwischen zehn und 80 Jahren alt. Kennengelernt haben sie sich durch Zufall: Mitglieder des Kunstvereins waren auf Fotosafari, als sie in Langerwisch einen ungewöhnlichen Holzbau entdeckten. „Wir fragten uns, was das sein mag und dann kam ein Herr und berichtete, dass dies ein Corona-Projekt ist“, erzählt Annelie Dessombes. Der Herr war Lars Günther, der in der Corona-Zeit, als Schulen, Kitas und anderes geschlossen blieben, mit seinem Sohn eine Holzmiete baute. „Sie hat zwei Etagen. Es gibt eine Leiter und eine Luke, die man durch einen Seilzug öffnen kann“, sagt der Vater. Oben drauf weht die Piratenfahne. „Das ist unsere Anticorona-Burg“, sagt Danilo (10), der Sohn und jüngstes Mitglied im Apfelbauteam.

Verein hat Streuobstwiesen angelegt In der Gemeinde Michendorf hat sich 2015 auch ein Verein gegründet, der die Obstbautradion in der Gegend wiederbeleben und ein fast verlorenes Landschaftsbild zurückholen will. Der Verein „Langerwischer Obstgarten“ hat bereits drei Streuobstwiesen neu angelegt oder alte reaktiviert, um den Obstbau wieder sicht- und erlebbar zu machen. Auch ein Obstgarten und eine Obstbaumallee sind in Regie des Vereins schon entstanden. Obstbaumfreunde um den Vereinsvorsitzenden Justus Mayser bereiten sich inzwischen auf die Zeit vor, in der sie zu Obstproduzenten werden. Sie wollen perspektivisch regionale Produkte herstellen. Früchte von den Streuobstwiesen sollen zu Säften, Marmeladen und Likören veredelt werden.

Von Jens Steglich