Michendorf

In einem Autohaus in Michendorf haben bislang unbekannte Diebe Autoteile mitgehen lassen. Der Schaden fiel Mitarbeitern am Donnerstagnachmittag auf. Die Täter müssen im Zeitraum seit vorigen Freitag zugeschlagen haben. Sie begaben sich nach Polizeierkenntnissen auf das Außengelände des Autohauses und montierten von einem Opel Teile der Abgasanlage ab. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Es wurde Anzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt.

Von MAZonline