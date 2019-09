Michendorf

Der Durchbruch im Ringen um den gefährdeten Radwegbau an der L 77 ist in greifbare Nähe gerückt. Bei einem Treffen am Runden Tisch auf Einladung der Gemeinde Michendorf haben alle Beteiligten ihr Interesse bekundet, den Radweg umgehend zu realisieren. Beim Treffen vereinbarten sie auch konkrete Schritte, um de...