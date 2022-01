Michendorf

Es ist entschieden: Die Gemeinde Michendorf bekommt für elf Millionen Euro ein neues Rathaus. Bauen soll es für die Kommune die Papenburg AG im künftigen Ortszentrum auf dem ehemaligen Teltomat-Gelände. Die Gemeinde erwirbt dann den Neubau und das Grundstück für 11,2 Millionen Euro – inklusive aller Nebenkosten, die etwa für den Kauf anfallen.

Wirtschaftlichstes Angebot von Papenburg

Vor der Entscheidung zum Rathaus wurden am Dienstagabend im nicht-öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung die Ergebnisse einer europaweiten Ausschreibung vorgestellt und ausgewertet. Es gab dem Vernehmen nach mehrere Angebote, das wirtschaftlichste soll die Papenburg AG abgeben haben, die Eigentümerin des Teltomat-Areals ist. Die große Mehrheit der Gemeindevertreter votierte danach für den Neubau und die Offerte der Papenburg AG und ermächtigte die Bürgermeisterin, nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Wartefrist diesem Angebot den Zuschlag zu erteilen.

Zehn Tage vorgeschriebene Wartefrist

Die Wartefrist dauert zehn Tage, der Zuschlag kann also frühestens am 17.Januar erteilt werden. Über Details hält man sich in der Gemeinde mit Verweis auf das bis dahin laufende Verfahren bedeckt. Den mit großer Mehrheit im öffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschluss, ein neues Rathaus zu bauen, nannte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) „einen großen Erfolg, wenn man die vorangegangenen Diskussionen und die Länge des Prozesses bedenkt“. Sie sprach von einem bedeutenden Meilenstein für die gesamte Gemeinde. „Wir bauen das Rathaus für viele Generationen in der Kommune.“

Alte Verwaltungshäuser an Kapazitätsgrenze

Ziel sei es, „dass sich die Bürger mit dem neuen Rathaus identifizieren und dort willkommen fühlen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktionale Räumlichkeiten haben, in denen sie gut arbeiten und sich wohlfühlen können“, sagte sie. „Die bisherigen Verwaltungsgebäude haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Wachstum für eine Gemeindeverwaltung in einer wachsenden Kommune ist darin nicht mehr möglich“, so Claudia Nowka. Die Vorschriften zum Brand- und Arbeitsschutz könnten schon jetzt in den Bestandsgebäuden nicht mehr eingehalten werden, sagte sie.

Gebaut wird Rathaus für 70 Mitarbeiter

Gebaut wird ein Rathaus für 70 Mitarbeiter. Es entsteht am künftigen Marktplatz des Ortszentrums im Herzen Michendorfs. „Unser Ziel wäre es, dass der Bauantrag Ende März eingereicht wird und unser Wunsch ist, dass der Bau im Sommer dieses Jahres beginnen kann“, sagte die Bürgermeisterin. Nach derzeitigem Zeitplan soll das Rathaus bis Februar 2024 bezugsfertig sein.

Kredite über 16 Millionen Euro bis 2025

Für die Gemeinde ist der Rathausbau das nächste Großprojekt, das finanziell gestemmt werden muss. Sie baut auch für 14,8 Millionen Euro einen neuen Grundschulcampus in Michendorf. Laut Kämmerin Kristin Lachmann nimmt die Gemeinde bis 2025 für beide Vorhaben Kredite in Höhe von 16 Millionen Euro auf.

Der Rathausneubau, der aus funktionalen Gründen von der großen Mehrheit der Gemeindevertretung als notwendig erachtet wird, war in den Debatten der vergangenen Jahre vor allem wegen einer Frage umstritten: Kann sich Michendorf das neue Rathaus leisten?

Risikobetrachtung wurde vorgenommen

„Wir haben eine Risikobetrachtung vorgenommen, in der auch weitere Vorhaben, die noch am Anfang der Planung stehen, mit berücksichtigt sind“, sagte Claudia Nowka. Ergebnis: „Wir können es finanziell stemmen und die Kredite tilgen.“ Allerdings sind dann „weitere Großprojekte in dieser Dimension in den nächsten Jahren nicht möglich“, räumte sie ein. In der Haushaltsplanung für die nächsten Jahre hat die Gemeinde 12,9 Millionen Euro fürs Rathaus eingeplant – also etwas mehr als die 11,2 Millionen, die es laut Papenburg-Angebot kosten würde.

Verwaltung derzeit an drei Orten verstreut

Derzeit sitzt die Gemeindeverwaltung verstreut in den Häusern in der Potsdamer Straße 33 und in der Poststraße 1. Teile des Bauamts wurden jüngst ausquartiert. Für diese Mitarbeitenden ließ die Kommune Zimmer im Obergeschoss des Gemeindezentrums „Zum Apfelbaum“ zu Büroräumen umbauen. Im Neubau werde es dann „ein Team in einem Haus“ geben, sagte Nowka und fügte hinzu: „Es ist wirklich ein Problem, wenn sie die Verwaltungsmitarbeiter in verschiedenen Häusern an unterschiedlichen Standorten haben. Mir war auch wichtig, dass wir als Team besser zusammenwachsen können.“

Von Jens Steglich