Erneut zwei Hauseinbrüche im Potsdamer Umland

Langerwisch

Eine kurzzeitige Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten zwei unbekannte männliche Täter, um in ein Einfamilienhaus im Michendorfer Ortsteil Langerwisch einzusteigen – und zwar am Dienstag um 18.15 Uhr. Bei der Rückkehr der Bewohner befanden sich die beiden, dunkel gekleideten Täter noch im Haus.

Lesen Sie auch Jeden Tag ein Einbruch in Potsdam

Beim Öffnen der Eingangstür verließen sie das Haus über ein rückwärtiges Fenster fluchtartig. Drinnen hatten die Täter zuvor verschiedene Schränke im Ober- und Untergeschoss durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen einen Laptop und Armbanduhren entwendet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus der Gemeinde Schwielowsee wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 13 und 22.45 Uhr gewaltsam Zutritt und durchsuchten alle Räume im Haus. Eine Übersicht, was gestohlen wurde, lag zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht vor. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren am Tatort.

Von MAZonline