Falsche Nummer: Michendorf muss das Amtsblatt neu drucken

Kleiner Fehler mit Folgen: Das Amtsblatt der Gemeinde Michendorf ist mit einer falschen Nummer erschienen. Es trug am 22. Oktober die Nummer 10, was in dem Monat naheliegend ist. Das Problem: Das davor herausgebrachte Amtsblatt hatte die Nummer 5. „ Amtsblätter müssen jahrgangsweise fortlaufend nummeriert werden. So steht es in der Bekanntmachungsordnung des Landes“, sagt Joachim Dyllick, der ehemalige Justiziar des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Die aktuelle Ausgabe hätte die Nummer 6 tragen müssen

Die aktuelle Ausgabe hätte also die Nummer 6 tragen müssen. Nummer 10 verstößt gegen die Bekanntmachungsordnung. „Das Amtsblatt ist damit genauso für die Katz wie das, was darin steht“, sagt Dyllick. Veröffentlicht ist darin etwa die neue Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung, die nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht wurde. Was nach einer Lappalie klingt, ist einer dieser Formfehler, die Kommunen in juristischen Konflikten schon zum Verhängnis geworden sind.

Neudruck, um das Inkrafttreten der Satzungen nicht zu gefährden

Die Gemeinde bestätigte den Fehler und nahm Kontakt mit der Kommunalaufsicht auf. Ergebnis: „Wir drucken das Amtsblatt neu, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein und das Inkrafttreten der Satzungen nicht zu gefährden“, hieß es in der Verwaltung. Wer die Kosten trägt, müsse noch geklärt werden. Die fortlaufende Nummerierung soll sicherstellen, dass rückblickend die Vollständigkeit nachvollzogen werden kann. Wenn auf die 5 die 10 folgt, stellt sich die Frage: Was ist mit den Nummern 6, 7, 8, 9 passiert?

Von Jens Steglich