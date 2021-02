Michendorf/Teltow

Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr Michendorf zu einem Privatgrundstück in Wilhelmshorst gerufen worden. Ein Baum auf dem Grundstück drohte wegen des Wintereinbruchs umzustürzen.

Weil der Baum bereits an einem zweiten Baum lehnte und durch den starken Wind in dessen Krone für starkes Knacken sorgte, musste die Feuerwehr zusätzlich eine Drehleiter anfordern. Die gerufene Feuerwehr Beelitz kam allerdings nicht an, weil sie aufgrund des Schneegestöbers eingeschneit feststeckte.

Anzeige

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stattdessen rückte die Feuerwehr Teltow mit einer Drehleiter an. Mithilfe ihrer Unterstützung konnten nach über drei Stunden beide Bäume gesichert werden.

Von RND/cmp