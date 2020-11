Feuerwehr soll in Michendorf zum Schulfach werden

Michendorf

Die Gemeinde Michendorf startet eine Offensive zur Nachwuchsgewinnung bei den freiwilligen Feuerwehren. Ein Konzept dafür sieht unter anderem vor, die Brandschutzerziehung in Kitas zu etablieren und in den Schulen im Gemeindegebiet das Wahlpflichtfach „ Feuerwehr“ einzuführen. Gemeinde und Feuerwehr wollen die Schulen dabei unterstützen. Ob sie das neue Fach einführen, steht den Schulen frei. Stimmen die Gemeindevertreter dem Konzept zu, will die Kommune mit dem Gemeindejugendwart Gespräche mit den Schulen zur Einführung des neuen Wahlpflichtfaches führen.

Gemeinde will jährlich 5000 Euro für Kinder- und Jugendwehren geben

Bei Neubau von Feuerwehrgerätehäusern oder Erweiterungen soll künftig geprüft werden, ob die Einrichtung eigener Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendfeuerwehr möglich ist. Die Kommune will zudem über die bisherige Feuerwehr-Finanzierung hinaus die Kinder- und Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehren mit jährlich 5000 Euro im Haushaltsplan unterstützen. Das Geld soll für die Förderung von Veranstaltungen, Versammlungen, Festen oder Ausbildungen verwendet werden, heißt es in dem Konzept.

Gemeindevertreter entscheiden am 30. November

„Der Hauptausschuss hat das Konzept mit kleineren Änderungen befürwortet“, sagte Ausschussvorsitzender Martin Kaspar. Für einen geplanten Imagefilm für die Feuerwehr soll es eine Kostenobergrenze geben, so Kaspar. Die Gemeindevertreter wollen in der Sitzung am 30. November über das Konzept entscheiden.

Von Jens Steglich