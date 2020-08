Die Wasserversorgung ist aktuell gesichert. Doch wie sieht das in Zukunft aus in einer Region, in der die Zahl der Menschen wächst, das Wasserreservoir aber eher abnehmen wird? In dem Spannungsfeld bewegt sich der Verband, der Michendorf und Nuthetal versorgt und in Zeiten der Klimaveränderung den eigenen Wandel einleitet.