Langerwisch

Ein Funkmast soll ausgerechnet im Umfeld der Langerwischer Mühle aufgestellt werden. Das Vorhaben, von dem im Ort noch kaum einer weiß, könnte bald die Sichtachsen im Dorf ruinieren. Ortsbürgermeister Wolfgang Kroll sieht jedenfalls die Postkartenansicht von Langerwisch in Gefahr. Die Paltrockmühle ist aus mehreren Perspektiven der oft fotografierte Höhepunkt am Langerwischer Horizont. „Künftig ragt dann zwischendrin ein hässlicher Funkturm in die Höhe“, sagt Kroll.

Der Funkmast ist bereits genehmigt

Er sieht kaum noch Chancen, die Errichtung der Mobilfunkbasisstation, wie es im Fachjargon heißt, abzuwenden. Denn der Mast ist bereits von der Bauaufsicht des Landkreises genehmigt worden – mit dem Segen der Gemeinde Michendorf, die schon Anfang 2018 ihr Einvernehmen zum Projekt erteilte, obwohl der Langerwischer Ortsbeirat zuvor 2017 den Bau des Funkmastes an der Stelle einstimmig abgelehnt hatte. Der Mast, den die Deutsche Funkturm GmbH beantragt hat, soll in der Nähe der Bergholzer Straße und damit im direkten Umfeld der Mühle gebaut werden.

Zorn im Ortsbeirat von Langerwisch

Die Genehmigung dafür liegt seit April 2020 vor. Der Ortsbeirat erfuhr laut Kroll erst jüngst davon, dass die Gemeindeverwaltung schon 2018 eine positive Stellungnahme für das Projekt abgegeben hat, „weil aus ihrer Sicht dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen würden“. Er spricht von einer zornigen Stimmungslage, die diese Nachricht im Ortsbeirat ausgelöst hat. „In der Nähe der denkmalgeschützten Mühle stellt man keinen Funkmast hin“, sagt Kroll. Außerdem liege der Bereich im Landschaftsschutzgebiet. „Im Landschaftsschutzgebiet darf man keinen Zaun ungestraft ziehen und hier stellt man einen Mast in die Landschaft“, kritisiert er.

Ortsvorsteher: Es hätte Alternativen gegeben

Laut Kroll hätte es Alternativen gegeben. „Am Rosengut gibt es einen großen Schornstein mit Funkantennen. Am Schornstein hätte man sicher noch einen Platz gefunden. Dort ist auch eine Anhöhe und dort stört es auch niemanden.“ Am meisten regt den Ortsvorsteher auf, dass ein klares Votum des Ortsbeirates von der Gemeindeverwaltung nicht ernst genommen und ignoriert wurde. „Dann brauchen wir keinen Ortsbeirat mehr. Nur zum Blümchen verteilen sind wir zu Schade. Wenn sie von vornherein die Zustimmung erteilen wollen, brauchen sie den Ortsbeirat auch gar nicht erst zu fragen“, so Kroll.

Landkreis: Gemeinde hat ihr Einvernehmen erklärt

In einer Stellungnahme des Landkreises heißt es: „Im Genehmigungsverfahren wurde die Gemeinde Michendorf beteiligt und das Einvernehmen der Gemeinde zum Vorhaben erklärt. Die Beteiligung eines Ortsbeirats durch die Bauaufsicht im Baugenehmigungsverfahren ist nicht vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung lagen alle Stellungnahmen der beteiligten Behörden positiv vor. Die Genehmigung war zu erteilen.“

Bürgermeisterin will prüfen, ob ein anderer Standort noch möglich ist

Als die Kommune 2018 ihr Einvernehmen erteilte, gehörten allerdings weder die heutige Bürgermeisterin noch Bauamtsleiterin Juliane Seidel der Gemeindeverwaltung an. Sie sind erst seit Ende 2019 beziehungsweise seit April 2020 im Amt.

„Ich finde es an der Stelle nicht gut. Wir haben dort unsere Pferdewiesen mit Blick zur Mühle. Ein Funkmast in dem Bereich ist absolut nicht schön fürs Ortsbild“, so Bürgermeisterin Claudia Nowka. Und: „Ich würde gern gucken, ob das noch möglich ist, einen alternativen Standort zu finden, um diesen schönen Blick freizuhalten“, sagt sie.

„Man müsste hier mehr Sensibilität erwarten können“

„Ich höre das erste Mal davon. Schön ist das nicht“, sagt Ortschronist Johannes Nest, der daran erinnert, dass die Mühle auch im „inoffiziellen Wappen“ von Langerwisch zu sehen ist. „Theoretisch müsste man das Wappen dann durch einen Funkmast ergänzen“, so Nest. Die Mühle sei von fast jedem Standpunkt in Langerwisch aus zu sehen. „Sie ist das Wahrzeichen des Ortes geworden.“ Für Nest sollte es heutzutage hinzubekommen sein, eine Funkanlage aufzustellen, ohne das historische Ortsbild damit negativ zu beeinflussen. „Man müsste hier mehr Sensibilität erwarten können, auch wenn es um kleinere Orte geht“, sagt er.

Nest erinnert an die Windräder bei Ludwigsfelde, die weit weg sind und doch in mancher Perspektive im Hintergrund das Bild schon jetzt beeinträchtigen. „Und dann kommt direkt im Umfeld der Mühle ein Funkmast dazu. Das verändert den Charakter deutlich“, so Langerwischs Ortschronist.

Von Jens Steglich