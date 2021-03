Michendorf

In Gedenken an den langjährigen Gemeindevertreter Gerhard Mühlbach liegt in der Michendorfer Gemeindeverwaltung in der Potsdamer Straße 33 ein Kondolenzbuch aus. Bürger und Wegbegleiter haben bis 12. April, 14 Uhr, die Möglichkeit, ihm zu gedenken und persönliche Worte an die Hinterbliebenen zu richten, teilte die Kommune mit.

Er war Baumschutzbeauftragter und Sozialausschuss-Vorsitzender

Gerhard Mühlbach war am 25. Februar im Alter von 91 Jahren verstorben. Der gebürtige Plauener, der 1976 nach Wilhelmshorst zog, hat sich um seinen Ort und um die Gemeinde Michendorf in mehr als 44 Jahren ehrenamtlichen Engagements verdient gemacht. Der studierte Forstfachmann war als Baumschutzbeauftragter tätig und wirkte im Ortsbeirat in Wilhelmshorst mit.

2010 bekam Gerhard Mühlbach den Bundesverdienstorden verliehen

Er saß nach der Gemeindegebietsreform für die SPD ab 2003 auch in der Gemeindevertretung der Großgemeinde Michendorf. Dort führte er viele Jahre den Sozialausschuss an. 2010 bekam er den Bundesverdienstorden verliehen. Bis zuletzt war Gerhard Mühlbach Vorsitzender des Seniorenbeirats.

Bürgermeisterin wird Kondolenzbuch den Hinterbliebenen übergeben

Wer sich ins Kondolenzbuch eintragen will, kann am Haus 1 in der Potsdamer Straße 33 klingeln. Vorherige Anmeldung ist dafür nicht notwendig. Das Kondolenzbuch wird den Hinterbliebenen am 14. April zur Beisetzung auf dem Waldfriedhof in Wilhelmshorst durch Bürgermeisterin Claudia Nowka übergeben.

Von Jens Steglich