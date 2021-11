Michendorf

In einer Michendorfer Apotheke haben verschiedene Kunden mehrfach versucht, mit Hilfe von gefälschten Impfausweisen eine digitale Impfbescheinigung zu erhalten.

Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass mindestens drei Personen getrennt voneinander zu verschiedenen Zeiten die gefälschten Dokumente in der Apotheke vorgelegt hätten. Dabei seien die Stempel von zwei Ärzten eines Berliner Klinikums verwendet worden.

Anzeigen wegen Urkundenfälschung

Nach Rücksprache mit diesen Ärzten ist allerdings klar, dass diese gar nicht impfen würden. In den Impfausweisen waren zudem zu große Chargenaufkleber eingeklebt, so dass eine Fälschung zweifelsfrei ersichtlich war, so die Polizei.

Die Impfausweise wurden sichergestellt. Die drei Personen wurden wegen Urkudnenfälschung angezeigt.

Von MAZonline