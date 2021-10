Seddiner See - Gemeinde lässt jetzt illegale Stege am Seddiner See abreißen und räumt herrenlose Boote weg

Die Gemeinde Seddiner See macht ihre Ankündigung wahr und lässt in den nächsten Wochen illegal errichtete Stege und Bootsliegeplätze am Ufer abreißen. Auch herrenlose Boote werden nicht mehr geduldet. Für Stegbesitzer, die sich bei der Kommune gemeldet haben, gibt es ein Angebot.