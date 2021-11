Michendorf

In der Gemeinde Michendorf gelten ab dem 1. Januar 2022 neue Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Die Gemeindevertreter haben die entsprechende Satzung am Montagabend mehrheitlich mit 14 Ja- und zwei Nein-Stimmen beschlossen. Damit ist der Weg frei für die neuen Sätze, die bei der Kalkulation ermittelt wurden.

Gebühr für Straßen der Klasse 2 sinkt

Anlieger von Straßen der Reinigungsklasse 2 zahlen künftig sogar weniger als bisher. Die Gebühr sinkt dort von bisher 0,94 Euro je Frontmeter auf 0,85 Euro. In die Reinigungsklasse 2 fallen die meisten Anliegerstraßen in der Gemeinde.

Lesen Sie auch:

Anrainer von unbefestigten Straßen der Reinigungsklasse 3 zahlen ab 1. Januar 2022 drei Cent mehr als bislang – die Gebühr steigt von 0,67 auf 0,70 Euro je Frontmeter. Für Anlieger von Straßen der Reinigungsklasse 1 ändert sich nichts. Dort bleibt die Reinigungs- und Winterdienstgebühr stabil bei 1,03 Euro je Frontmeter.

Anlieger in Hauptstraßen zahlen mehr

Zu dieser Klasse 1 gehören Hauptstraßen wie etwa die Potsdamer Straße in Michendorf und die Peter-Huchel-Chaussee in Wilhelmshorst. Auch die Luckenwalder Straße in Michendorf, Wildenbruch und Fresdorf, die Straße des Friedens in Langerwisch und die Zauchwitzer Straße in Stücken zählen zur Kategorie 1. In diesen Straßen sind die Gebühren allgemein höher, weil dort die Gemeinde die Straßenreinigung und den Winterdienst komplett durchführt. Grund: Anlieger ist es in diesen verkehrsreichen, vielbefahrenen Straßen nicht zuzumuten, auch die Fahrbahnen zu reinigen.

SPD zieht Antrag zur Abschaffung zurück

Die SPD-Fraktion hatte am Montagabend ihren Antrag zurückgezogen, die Erhebung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren in der Gemeinde abzuschaffen. Der Vorstoß war zuvor damit begründet worden, dass die Erhebung dieser Gebühren in keinem Verhältnis zu ihrem Aufkommen steht. Durch eine Abschaffung würde die Gemeindeverwaltung entlastet, weil der Aufwand für die Berechnung der Reinigungsklassen und die Erstellung der Bescheide entfielen, so die Argumentation der SPD-Fraktion.

Hauptausschuss lehnte ab

Als Ausgleich für die 138 500 Euro, die mit den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren im Jahr eingenommen werden, schlug die SPD vor, die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer einmalig an den etwas höheren Landesdurchschnitt in Brandenburg anzupassen. Der Antrag wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Es hatte sich zuvor bereits im Hauptausschuss abgezeichnet, dass sich derzeit wohl keine Mehrheit dafür finden wird. Der Hauptausschuss hatte den Antrag jüngst abgelehnt.

Von Jens Steglich