Wilhelmshorst

Es sind kleine Details aus der Wilhelmshorster Gründerzeit, die für Historiker Rainer Paetau 111 Jahre später zu einem großen Symbol für den Umgang mit Denkmalen werden. Zwei von vier noch vorhandenen Säulen für Straßenschilder aus der Anfangszeit der Waldgemeinde sind restauriert worden und damit auch für die Nachwelt bewahrt.

Schild wurde nach historischem Vorbild nachgebaut

Die beiden filigranen Stelen aus der Zeit, als Architekt Albert Gessner (1868-1953) einen ambitionierten städtebaulichen Plan für Wilhelmshorst-Süd entwarf, haben auch ein Schild für den Straßennamen erhalten, das nach historischem Vorbild rekonstruiert wurde. Die Schilder wurden am Freitag bei einer feierlichen Einweihung auf die restaurierten Gessner-Säulen montiert. Sie weisen nun wie vor mehr als 100 Jahren darauf hin, dass man sich am Irissteig und am Fliederhang befindet.

Rostiges Metallstück entpuppte sich als Straßenschild aus der Gründerzeit

Die Nachbildung der Schilder ist einem Zufallsfund zu verdanken. Unweit einer der Gessner-Säulen war ein rostiges Metallstück gefunden worden, dass sich als ein historisches Straßenschild entpuppte. „Die Schrift war mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen“, erzählt Rainer Paetau, Vorsitzender der Freunde und Förderer der Wilhelmshorster Ortsgeschichte.

Restaurator machte scheinbar Unsichtbares wieder sichtbar

Sichtbar hat das scheinbar Unsichtbare der Wilhelmshorster Restaurator Olaf Schwieger gemacht – mit einem speziellen Lichtverfahren. Was stand auf dem verrosteten Schild? „Iris Steig“. Damals wurde der Straßenname getrennt geschrieben. So steht’s nun auch auf der Nachbildung. „Wir haben uns da an Gessner orientiert“, sagt Paetau.

Eine der beiden frisch restaurierten Säulen für Straßenschilder aus der Gründerzeit von Wilhelmshorst. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit dem Fest am Freitag bedankte sich der Geschichtsverein bei den Förderern des Projekts. „Zuallererst ist der Irissee-Anwohner Philipp Krentz zu nennen. Er hat das Projekt maßgeblich mit initiiert und vorangetrieben“, sagt Paetau.

Restaurierung wurde mit Spenden und Geld vom Denkmalamt finanziert

Finanziert wurde die Restaurierung der Säulen mit einem Zuschuss des mittelmärkischen Denkmalamtes und vor allem mit Spenden. Ein „mittlerer vierstelliger Betrag“ kam nach einem Spendenaufruf des Vereins zusammen. An der Restaurierung wirkten exzellente Handwerker und Betriebe aus der Region mit – die Roland Schulze Baudenkmalpflege, die „Wood-Brothers“, die für eine Tischler- und Schlosserei in Wilhelmshorst stehen, der Langerwischer Malermeister Moisl und Restaurator Olaf Schwieger.

Paetau spricht von einem ersten Schritt, der jetzt getan ist. „Für die nächste Zukunft bleibt nun zu besprechen, wie wir mit den übrigen Gessner-Säulen und vor allem mit den beiden historischen Straßenleuchten an der ehemaligen Irisseeterrasse umgehen“, sagt er und fügt hinzu: „Nach dem ersten Schritt möchten wir gerne auch die zweiten und dritten Schritte machen.“

Von Jens Steglich