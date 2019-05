Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat derzeit etwa 1400 Asylbewerber in acht Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Diese befinden sich in Bad Belzig, Brück, Kuhlowitz, Neuseddin, Stahnsdorf, Werder und zwei in Teltow.

Weitere 250 Flüchtlinge mit Aufenthaltsgenehmigung leben in Wohnungen im Landkreis.

Dieses Jahr hat der Kreis 841 Asylsuchende aufzunehmen. Die genaue Übersicht, wer in Michendorf einziehen wird, will der Landkreis demnächst auf seine Homepage stellen.

Nach Angaben des Kreissprechers Kai-Uwe Schwinzert werden voraussichtlich 44 Kinder zwischen null und 17 Jahren mit einziehen, davon 19 im Alter bis sechs Jahren.

Knapp 100 Menschen sind aus Afrika (vor allem aus Kenia und Kamerun) geflohen, mehr als 130 stammen aus Ländern der Krisenregionen im Mittleren Osten (etwa Iran und Pakistan) sowie aus Russland (Tschetchenien), sagte Schwinzert.

Etwa zehn Prozent dieser Menschen habe eine Aufenthaltserlaubnis, 70 Prozent eine Aufenthaltsgestattung und 20 Prozent ein Duldung, sagte er.

Zur Furcht vor steigender Kriminalität sagte Bernd Schade vom Landkreis: „Wir erwarten überhaupt nicht, dass es zu einer Erhöhung kommt. Das war weder in Werder so noch in Bad Belzig.“