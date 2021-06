Michendorf

Am und im Großen Lienewitzsee suchen Einsatzkräfte derzeit nach einer Person, die seit dem Abend vermisst wird. Die Vermisstenmeldung soll kurz vor 18 Uhr eingegangen sein. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen achtjährigen Jungen aus Michendorf. Er wurde zuletzt an der Badestelle am Großen Lienewitzsee gesehen. „Aufgrund der Nähe des Einsatzortes zum Lienewitzsee kommen auch Taucher zum Einsatz. Ein Badeunfall ist nicht auszuschließen“, sagte der Diensthabende der Feuerwehrleitstelle Brandenburg/Havel.

Taucher der Berufsfeuerwehr Potsdam sind mit vor Ort

Vor Ort sind Taucher der Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Potsdam-Mittelmark. „Sie werden von Tauchern der Berufsfeuerwehr Potsdam unterstützt“, so der Diensthabende. Der Große Lienewitzsee, der in der Gemeinde Michendorf liegt, werde zudem mit Booten abgesucht. Nähere Angaben könne er im Moment nicht machen. „Der Einsatz läuft derzeit noch“, sagte er.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen machen kann, soll sich über den Notruf 110 an die Polizei wenden. Der Junge wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,30 Meter groß und kurze blonde Haare. Er soll Badeshorts in den Farben von Bayern München tragen.

Von Jens Steglich