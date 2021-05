Michendorf

Nicht weniger als einen Meilenstein haben Michendorfs Gemeindevertreter gebilligt – so sieht es GVV-Vorsitzender Volker Wiedersberg (Grüne). Das Konzept für die Entwicklung des Teltomat-Geländes in der Ortsmitte hat grünes Licht bekommen.

Das Gelände gehört dem Bauunternehmen GP Papenburg AG, das es Anfang der 1990-er Jahre von der Treuhand übernommen hatte. Rund zweieinhalb Jahrzehnte lang war das Areal Gegenstand von Debatten, Konzepten und Konflikten.

Arbeitsgruppe hat Konzept erstellt

Daran gemessen ging jetzt alles sehr schnell. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Gemeinde, der Papenburg AG und externen Experten hatte sich zum ersten Mal im Januar dieses Jahres per Videoschalte zusammengesetzt, sechs weitere Sitzungen folgten. Bürgermeisterin Claudia Nowak (Bündnis für Michendorf) lobte nicht zuletzt die Gemeindevertreter, die ja ehrenamtlich tätig sind, dafür, dass sie sich dem straffen Programm gestellt haben. Nowka hat das Ergebnis der Beratungen am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung vorgestellt.

Häuser mit Individualität

Besonders wichtig im Konzept: Häuser mit Individualität. Das heißt, die Dächer werden unterschiedliche Formen bekommen, die Fassaden werden gegliedert. Am Rand des Areals werden die Gebäude etwas niedriger sein, damit sie mit der Umgebung harmonieren. Die Wohnungen werden, um die soziale Durchmischung der Anwohner zu begünstigen, verschiedene Größen und Ausstattungsstandards haben. Mehrere Fassaden sollen begrünt werden, die der Wohngebäude aber höchstens bis zum ersten Obergeschoss.

Viel Grün auf den Freiflächen

Auch das Freiraumkonzept sieht viel Grün vor, unter anderem in Form von Schilf – es soll, wie Nowka sagte, an die Gewässernähe Michendorfs erinnern. Der Verkehr wird über sogenannte Mischverkehrsflächen abgewickelt. Deshalb wird es nur geringe Bordhöhen zwischen dem Pflaster der Straßen und der Fußwege geben. Zu den Autostellplätzen ist der Faktor 0,7 vereinbart worden.

Platzreserven werden gesucht

Für die übrige Gemeinde gelten laut Stellplatzsatzung andere Größenordnungen. Dort muss für eine bis zu 100 Quadratmeter große Wohnung ein Stellplatz zur Verfügung stehen, für größere Wohnungen sind es zwei. Es könnte also knapp werden. Auch Claudia Nowka räumte ein, dass mit der Festlegung „ein Risiko verbunden“ sei. Dafür werden in Michendorf von vorn herein aber Einrichtungen vorhanden sein, für die vor dem Hintergrund des sich ändernden Mobilitätsverhaltens anderswo noch Platzreserven gesucht werden, ausreichend Ladesäulen für Elektroautos zum Beispiel und Abstellflächen nicht nur für normale Fahrräder, sondern auch für deren Anhänger und für Lastenfahrräder. Auch an eine unabhängige Paketstation ist gedacht.

Standort des neuen Rathauses noch ungewiss

Ob auch das neue Michendorfer Rathaus auf dem Teltomat-Gelände errichtet wird, ist noch offen. Der Platz für den Verwaltungsbau ist erst mal eingeplant.

Wann die Papenburg AG mit der Bebauung der Brache beginnt und wann alles fertig sein soll, wurde nach dem GVV-Beschluss noch nicht mitgeteilt. Aus dem Rathaus verlautet aber, die Baugenehmigung für das erste Haus sei schon mal so gut wie durch.

Von Stephan Laude