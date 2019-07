Wildenbruch

Am Mittwochnachmittag kam es in der Michendorfer Ortslage Wildenbruch zum Brand in einem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche im Erdgeschoss aus. Die 57-jährige Bewohnerin befand sich zu der Zeit draußen, eilte jedoch zum Löschen, als sie die Qualmwolken sah.

Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer und stellte fest, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Herd ausgebrochen war. Das Haus war nicht mehr bewohnbar.

Von MAZonline