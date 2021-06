Michendorf

Der Polizei wurden am Sonntagvormittag Beschwerden wegen Campens im Naturschutzgebiet und zu lauter Musik am großen Lienewitzsee gemeldet. Bei der Kontrolle konnten zehn Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren festgestellt werden. Sie hatten ein Zelt aufgestellt, eine offene Feuerstelle angelegt, Angeln ins Wasser gelassen und waren außerdem mit einem Boot auf dem See unterwegs. In dem Zelt fanden die Kollegen Betäubungsmittel und eine Bong. Strafanzeigen wurden erstattet.

Von MAZonline