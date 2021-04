Michendorf/Seddiner See - Einsatz am Seddiner See: Freiwillige Helfer sorgen für Uferschutz

Mit Uferschutz-Aktionen haben die Anliegergemeinden am Seddiner See und der Naturpark Nuthe-Nieplitz auf den Besucheransturm und dessen Folgen reagiert. Entstanden sind etwa Benjeshecken, die den Zugang in schutzbedürftige Uferzonen verhindern sollen.