Er gründete Mawa 1977 in Kreuzberg und machte den Leuchten-Hersteller in Langerwisch weltberühmt. Jetzt zieht sich Martin Wallroth zurück. Er habe mit dem Betrieb sein Leben verkauft, um ein anderes Leben führen zu können. Sein Anspruch an gute Produkte ist so aktuell wie nie zuvor.