Langerwisch

Auch für die Band ist das eine Premiere: Mit Notstromaggregat auf der Streuobstwiese spielen. „Es wird spannend“, sagt Thomas Hartz, Mitglied der Band Fingerfood, die am Samstag zwischen Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäumen auftritt. Die Streuobstwiese am Priesterweg in Langerwisch ist erstmals Schauplatz eines Rockkonzerts. Gerockt wird für die Zuschauer und für die Wiederbelebung der Obstbautradition in der Region. Das dürfte auch selten sein: Songs von den Rolling Stones, von Pink Floyd (Another Brick in the Wall), Eric Clapton und Status Quo werden, wenn man so will, ein bisschen mit dazu beitragen, ein verlorenes Landschaftsbild zurückzuholen.

Einnahmen sollen der Pflege der Streuobstwiesen zugute kommen

Dieses Ziel hat sich der 2015 gegründete Verein „Langerwischer Obstgarten“ auf die Fahnen geschrieben, der das erste Rockkonzert auf der Streuobstwiese mit dem Kulturbund Michendorf organisiert. Der Verein, der den Obstbau wieder erlebbar machen will, ist der Gastgeber, der Kulturbund Veranstalter. Die Einnahmen aus dem Konzert, die nach Abzug der Kosten bleiben, will der Verein für die Pflege der Streuobstwiesen nutzen und fürs Pflanzen neuer Bäume an der Bergholzer Straße. Die Vereinsmitglieder haben in den vergangenen fünf Jahren bereits ganze Arbeit geleistet: Unter Regie des Vereins sind drei Streuobstwiesen und zwei Obstbaumalleen auf dem Gebiet der Gemeinde Michendorf entstanden.

Zahl der Zuschauer wird auf 150 beschränkt

Für Vereinsvorsitzenden Justus Mayser spielt beim „Rock auf der Streuobstwiese“ noch ein anderer Aspekt eine Rolle. „Höfefest, Weihnachtsmarkt... alles ist abgesagt. Es findet kein gesellschaftliches Leben mehr statt“, sagt er und fügt hinzu: „Wir haben hier draußen in der Natur die Möglichkeit, im kleinen Rahmen etwas zu machen.“ In diesen Corona-Zeiten heißt das auch, Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Es werden Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt, die Kontaktdaten der Besucher müssen vier Wochen gespeichert werden, es gelten die Abstandsregeln, und den Senf für die Bratwürste aus der Langerwischer Metzgerei Woite gibt es nur vom Service-Personal gereicht, damit die Senfflaschen nicht durch viele Hände „gehen“. Die Zahl der Zuschauer wird auf 150 beschränkt, danach wird das Tor dicht gemacht, sagt Mayser. Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln ist mehr als genug vorhanden: Die 2017 angelegte Streuobstwiese ist 10 000 Quadratmeter groß. „Wir werden einzelne Stühle aufstellen. Die Leute sollen sich aber am besten Picknickdecken mitbringen. Dann können sie sitzen, wo sie gern wollen“, so der Vereinsvorsitzende.

„Biker tanzen nicht“

„Die Masse der Zuschauer spielt nicht die Rolle, sondern die Stimmung“, sagt Bandmitglied Thomas Hartz. Gecoverte Rockklassiker aus den 1970er und 1980er Jahren und eigene Songs sollen für Atmosphäre sorgen. „Es wird klassischer Rock zum Tanzen und Mitsingen sein“, sagt er. Die fünf Musiker der Fingerfoods spielen meist vor gemischtem Publikum und haben ihre Erfahrungen gemacht, wie unterschiedlich die Tanzfreude ausgeprägt ist. Biker etwa „tanzen nicht“. Auf der Streuobstwiese bekommt die Band noch Verstärkung. Man könnte auch sagen: eine zusätzliche Stimme. Hartz nennt es ein großes Glück, „dass wir eine professionelle Sängerin im Background haben werden“.

Die jungen Bäume tragen schon beachtlich viele Früchte

Und weil bei diesem Konzert das Musik- mit dem Naturerlebnis verbunden werden soll, kann der Musiker mit diesem Satz beruhigen: „Niemand soll mit Tinnitus nach Hause gehen.“ Moderate, nicht ohrenbetäubende Lautstärke heißt die Devise des Abends, an dem es auch Gaumenfreuden geben wird. Für das leibliche Wohl sorgt der Verein, der zum Beispiel selbst gemachte Obstsäfte, Holunderblütensekt, Bier vom Forsthaus Templin, Brezeln, Maiskolben und Bratwürste anzubieten hat. Wer dann noch Appetit hat: An den 100 jungen Bäumen auf der Streuobstwiese, die allesamt Paten haben, hängen schon beachtlich viele Früchte. Das könnte daran liegen, dass es auf der Wiese eine eigene Abteilung gibt, die sich um die Fruchtbarkeit kümmert.

Der Bergholz-Rehbrücker Michael Hofmann hat seit zwei Jahren einen Bienenwagen dort stehen. „Es gibt sogar schon eine Sonderedition ’Streuobstwiesenhonig“, sagt Mayser.

Konzert beginnt am 1. August um 17 Uhr Das Konzert findet am Samstag, dem 1. August, auf der Streuobstwiese am Priesterweg in Langerwisch statt. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro. Die Einnahmen – nach Abzug der Kosten – sollen der Pflege der Streuobstwiesen und -alleen des Vereins Langerwischer Obstgarten zugute kommen. Wenn das erste Rockkonzert auf der Streuobstwiese gut angenommen wird, könnte daraus eine feste Größe im Veranstaltungskalender werden, sagte Vereinschef Justus Mayser.

Von Jens Steglich