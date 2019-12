Michendorf

In Michendorf laufen die Vorbereitungen für den inzwischen elften Nikolauslauf, der am Sonntag, dem 8. Dezember, am Gemeindezentrum in der Potsdamer Straße 64 gestartet wird. Der Massenstart für Läufer in Nikolauskostümen ist um 11.30 Uhr. Die Strecke über Potsdamer und Teltower Straße, Am Wolkenberg und Langerwischer Straße wird für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Zudem werden die Busse der Linie 643 zwischen 10 und 14 Uhr über die Bahnstraße und die dortige Haltestelle umgeleitet, teilte Gemeindesprecherin Steffi Amelung mit.

Anwohner an der Laufstrecke werden gebeten, ihre Autos nicht behindernd abzustellen. Parkplätze für Autos befinden sich in der Ladestraße am Bahnhof, in der Poststraße 1 und am NP-Markt. In Angriff nehmen dürfen die Strecke nur Läufer, die Weihnachtsmannkostüm tragen. Für das leibliche Wohl wird auf dem Weihnachtsmarkt am Michendorfer Gemeindezentrum gesorgt.

Von Jens Steglich