In Stücken (Potsdam-Mittelmark) wollen sie am Samstag den Winter zur Strecke bringen. Beim Zempern und Wintervertreiben ist der Einsatz und der Spaß groß. Dabei geht es nicht zimperlich zu: Es fließt auch Blut – das Blut des Bären, das in Stücken ungefähr zwölf Prozent Alkoholgehalt hat.